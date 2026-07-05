Шуляк: у Киева есть ресурсы для выплат пострадавшим от обстрелов

Последствия удара по Киеву. Фото: ГСЧС

Карина Приходько Редактор

Киев располагает всеми необходимыми финансовыми возможностями для выплаты компенсаций владельцам жилья, поврежденного в результате российских атак, за счет городского бюджета. Депутат призвала столичные власти организовать работу комиссий, которые зафиксируют повреждения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE.

Компенсация пострадавшим от обстрелов в Киеве

Шуляк рассказала, что действующее законодательство позволяет финансировать выплаты по программе "єВідновлення" не только из государственного, но и из местных бюджетов. Она подчеркнула, что бюджет столицы превышает 100 млрд грн, поэтому у города есть достаточные финансовые ресурсы для поддержки пострадавших жителей.

"Когда мы разрабатывали структуру программы "єВідновлення", мы четко разграничили, за что отвечает центральная власть, а за что — местная. На сегодняшний день законодательство предусматривает возможность выплат по этой программе как из государственного бюджета, так и из местных бюджетов. Я считаю, что сегодня те города, у которых есть деньги, а у Киева они точно есть, могут выделять средства для компенсации пострадавшим. Было бы хорошо, если бы существовала программа, которая помогала бы программе "єВідновлення" также финансироваться из местного бюджета, чтобы люди быстро получали соответствующие компенсации", — сказала депутат.

Кроме того, она призвала киевские власти как можно скорее организовать работу специальных комиссий. Они должны зафиксировать повреждения, провести техническое обследование домов и оформить жилищные сертификаты для владельцев разрушенного жилья.

В то же время Шуляк напомнила, что владельцы пострадавших квартир уже могут подавать заявки на получение компенсации по программе "єВідновлення". Сделать это можно через приложение "Дія" или в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), чтобы получить средства на проведение ремонта.

Как писали Новини.LIVE, на Оболони в Киеве оборудовали современные противорадиационные укрытия. Всего в Оболонском районе насчитывается около 450 убежищ и укрытий.

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