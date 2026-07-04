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Главная Киев В Киеве 31 погибший и 102 пострадавших: в Дарницком районе завершили разбор завалов

В Киеве 31 погибший и 102 пострадавших: в Дарницком районе завершили разбор завалов

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 21:26
В Киеве завершили спасательные работы после удара РФ по многоэтажному дому: 31 погибший
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

В Дарницком районе Киева завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по 16-этажному жилому дому. Спасатели закончили разбор завалов и ликвидацию последствий атаки.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Расчистка завалов длилась несколько дней

В ходе сегодняшних работ на 12-м и 13-м этажах спасатели расчистили около 42 кубометров строительного мусора. Для демонтажа тяжелых конструкций использовался автокран XCMG QY75K, который был привлечен из Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

С помощью спецтехники спасатели извлекли 24 обломка железобетонных плит общим весом около 53 тонн.

У Києві 31 загиблий і 102 постраждалі: у Дарницькому районі завершили розбір завалів - фото 1
Последствия атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС Киева

В ходе проведения работ также были обнаружены останки тел погибших. Их передали сотрудникам Национальной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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К ликвидации последствий атаки в этот день были привлечены 30 спасателей и восемь единиц специальной техники.

По данным ГСЧС, по состоянию на сегодняшний день в результате российского удара по Киеву 2 июля погиб 31 человек, ещё 102 получили ранения.

У Києві 31 загиблий і 102 постраждалі: у Дарницькому районі завершили розбір завалів - фото 2
Поврежденный дом. Фото: ГСЧС Киева

Новини.LIVE сообщали, что в Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательную операцию на месте разрушенного в результате российского нападения жилого дома. Сейчас специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы.

Новини.LIVE писали, что после российских обстрелов жителям Киева рекомендуют внимательно следить за качеством воздуха, поскольку продукты горения могут содержать опасные для здоровья токсичные вещества. Наиболее уязвимыми к их воздействию остаются дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Киев ГСЧС Дарницкий район
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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