Силы ПВО сбили более 40 вражеских "шахедов" в Киеве
В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили рекордное количество "шахедов" на Киев. В общей сложности наши защитники сбили 40 вражеских БпЛА.
Об этом сообщил спикер КМВА Михаил Шаманов.
Сколько человек пострадало
Пока известно о двух пострадавших. Предварительно у них была зафиксирована острая реакция на стресс.
"Это была самая массированная атака Киева за последний месяц" , - отметил Шаманов.
Главная цель вражеской атаки
В свою очередь в Воздушных Силах ВСУ заявили, что армия РФ запустила рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
"Основное направление удара - Киев! Дождитесь отбоев, в ближайшее время сообщим о результатах боевой работы!" – добавили в сообщении.
Последствия атаки в столице
В Киевской области ночью на 25 ноября работала ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.
После чего стало известно о возгорании жилого дома в Соломенском районе, в результате пострадал 11-летний ребенок.
Напомним, в Киеве обломок вражеского беспилотника упал на четырехэтажный жилой дом в Голосеевском районе города. В настоящее время спасатели направляются к месту попадания.
Читайте Новини.LIVE!