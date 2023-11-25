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Силы ПВО сбили более 40 вражеских "шахедов" в Киеве

25 ноября 2023 08:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Силы ПВО сбили более 40 вражеских "шахедов" в Киеве
Избиение "шахедов"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили рекордное количество "шахедов" на Киев. В общей сложности наши защитники сбили 40 вражеских БпЛА.

Об этом сообщил спикер КМВА Михаил Шаманов.

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Пока известно о двух пострадавших. Предварительно у них была зафиксирована острая реакция на стресс.

"Это была самая массированная атака Киева за последний месяц" , - отметил Шаманов.

Главная цель вражеской атаки

В свою очередь в Воздушных Силах ВСУ заявили, что армия РФ запустила рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

"Основное направление удара - Киев! Дождитесь отбоев, в ближайшее время сообщим о результатах боевой работы!" – добавили в сообщении.

взрывы в городе
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Последствия атаки в столице

В Киевской области ночью на 25 ноября работала ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.

После чего стало известно о возгорании жилого дома в Соломенском районе, в результате пострадал 11-летний ребенок.

Напомним, в Киеве обломок вражеского беспилотника упал на четырехэтажный жилой дом в Голосеевском районе города. В настоящее время спасатели направляются к месту попадания.

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