Сили ППО збили понад 40 ворожих "шахедів" у Києві
В ніч проти суботи, 25 листопада, російські окупанти випустили рекордну кількість "шахедів" на Київ. Загалом наші захисники збили 40 ворожих БпЛА.
Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов.
Скільки людей постраждало
Наразі відомо про двох постраждалих. Попередньо в них була зафіксована гостра реакція на стрес.
"Це була наймасованіша атака Києва за останній місяць", — зазначив Шаманов.
Головна ціль ворожої атаки
Своєю чергою у Повітряних Силах ЗСУ заявили, що армія РФ запустила рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
"Основний напрямок удару — Київ! Дочекайтесь відбоїв, найближчим часом повідомимо про результати бойової роботи!" — додали у повідомленні.
Наслідки атаки у столиці
У Київській області в ніч проти суботи, 25 листопада, працювала ППО. В повітряному просторі зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе.
Після чого стало відомо про загоряння житлового будинку у Соломʼянському районі, внаслідок цього постраждала 11-річна дитина.
Нагадаємо, у Києві уламок ворожого безпілотника впав на чотирьохповерховий житловий будинок у Голосіївському районі міста.
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