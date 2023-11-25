Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Сили ППО збили понад 40 ворожих "шахедів" у Києві arrow

Сили ППО збили понад 40 ворожих "шахедів" у Києві

25 листопада 2023 08:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Сили ППО збили понад 40 ворожих "шахедів" у Києві
Українські військові збивають дрони. Ілюстративне фото: 5 канал
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В ніч проти суботи, 25 листопада, російські окупанти випустили рекордну кількість "шахедів" на Київ. Загалом наші захисники збили 40 ворожих БпЛА.

Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов.

Читайте також:

Скільки людей постраждало

Наразі відомо про двох постраждалих. Попередньо в них була зафіксована гостра реакція на стрес.

"Це була наймасованіша атака Києва за останній місяць", — зазначив Шаманов.

Головна ціль ворожої атаки

Своєю чергою у Повітряних Силах ЗСУ заявили, що армія РФ запустила рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

"Основний напрямок удару — Київ! Дочекайтесь відбоїв, найближчим часом повідомимо про результати бойової роботи!" — додали у повідомленні.

вибухи у місті
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Наслідки атаки у столиці

У Київській області в ніч проти суботи, 25 листопада, працювала ППО. В повітряному просторі зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе.

Після чого стало відомо про загоряння житлового будинку у Соломʼянському районі, внаслідок цього постраждала 11-річна дитина.

Нагадаємо, у Києві уламок ворожого безпілотника впав на чотирьохповерховий житловий будинок у Голосіївському районі міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

Актуальне по темі