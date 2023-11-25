Сили ППО збили понад 40 ворожих "шахедів" у Києві

Українські військові збивають дрони. Ілюстративне фото: 5 канал

В ніч проти суботи, 25 листопада, російські окупанти випустили рекордну кількість "шахедів" на Київ. Загалом наші захисники збили 40 ворожих БпЛА.

Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов.

Читайте також:

Скільки людей постраждало

Наразі відомо про двох постраждалих. Попередньо в них була зафіксована гостра реакція на стрес.

"Це була наймасованіша атака Києва за останній місяць", — зазначив Шаманов.

Головна ціль ворожої атаки

Своєю чергою у Повітряних Силах ЗСУ заявили, що армія РФ запустила рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

"Основний напрямок удару — Київ! Дочекайтесь відбоїв, найближчим часом повідомимо про результати бойової роботи!" — додали у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Наслідки атаки у столиці

У Київській області в ніч проти суботи, 25 листопада, працювала ППО. В повітряному просторі зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе.

Після чого стало відомо про загоряння житлового будинку у Соломʼянському районі, внаслідок цього постраждала 11-річна дитина.

Нагадаємо, у Києві уламок ворожого безпілотника впав на чотирьохповерховий житловий будинок у Голосіївському районі міста.