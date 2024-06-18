В Киеве задержали нападавшего, ограбившего молодую женщину

Грабитель. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали мужчину за ограбление 24-летней киевлянки. Грабитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева во вторник, 18 июня.

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По данным полицейских, находясь на одной из улиц в Соломенском районе столицы, злоумышленник насильно выхватил у девушки сумку, в которой находился телефон, деньги в размере 5 тысяч гривен и другие личные вещи потерпевшей.

Получив от заявительницы детальное описание нападавшего, оперативники приступили к его поискам и в течение двух часов задержали фигуранта.

Правонарушителем оказался 34-летний уроженец Киевской области, который до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении в совершении грабежа. На время следствия по ходатайству следователей фигурант будет находиться под стражей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы

Напомним, в Одессе молодой человек украл кошелек у прохожей, чтобы избежать мобилизации. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Киеве стражи порядка задержали мужчину, который якобы ставил на военный учет автомобили и брал с владельцев по 15 тысяч гривен. Мошенник предоставлял владельцам авто фальшивые справки.

Ранее во Львове суд признал виновными двух переселенцев, которые выманивали деньги у военнообязанных, которые хотели скрыться за границу.