У Києві затримали квартирного злодія - фото

Підозрюваний у крадіжці. Фото: Нацполіція

Київські оперативники менш ніж за годину затримали підозрюваного у квартирній крадіжці. Заяву подала мешканка Дніпровського району столиці.

Про це повідомляє поліція Києва.

Читайте також:

Вкрадене приладдя. Фото: Нацполіція

Квартирна крадіжка у столиці

"Заявниця розповіла правоохоронцям, що в її помешканні триває ремонт, і коли знайомий прийшов до квартири, то виявив двері відчиненими, а з оселі зникло будівельне приладдя", — йдеться в повідомленні.



Співробітники карного розшуку розпочали пошук зловмисника. Виявилось, що фігурант проник до оселі киянки за допомогою відмичок.

Вкрадене приладдя. Фото: Нацполіція

Співробітники поліції затримали його неподалік від місця злочину.

"35-річному місцевому мешканцю, неодноразово судимому за майнові злочини, слідчі повідомили про підозру за ч.4 ст.185 ККУ. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі", — додали у поліції.

Вкрадене приладдя. Фото: Нацполіція

Раніше ми повідомляли, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який нібито ставив на військовий облік автомобілі та брав із власників по 15 тисяч гривень. Шахрай надавав власникам авто фальшиві довідки.

Нагадаємо, 5 червня у Львові суд визнав винними двох переселенців, які виманювали гроші у військовозобов’язаних, що хотіли втекти за кордон.