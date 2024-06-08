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У Києві оперативники менш ніж за годину затримали 35-річного квартирного злодія

8 червня 2024 17:08
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Києві затримали квартирного злодія - фото
Підозрюваний у крадіжці. Фото: Нацполіція
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Київські оперативники менш ніж за годину затримали підозрюваного у квартирній крадіжці. Заяву подала мешканка Дніпровського району столиці.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Вкрадене приладдя. Фото: Нацполіція

Квартирна крадіжка у столиці

"Заявниця розповіла правоохоронцям, що в її помешканні триває ремонт, і коли знайомий прийшов до квартири, то виявив двері відчиненими, а з оселі зникло будівельне приладдя", — йдеться в повідомленні.
 
Співробітники карного розшуку розпочали пошук зловмисника. Виявилось, що фігурант проник до оселі киянки за допомогою відмичок.

У Києві оперативники менш ніж за годину затримали 35-річного квартирного злодія - фото 2
Вкрадене приладдя. Фото: Нацполіція

Співробітники поліції затримали його неподалік від місця злочину.

"35-річному місцевому мешканцю, неодноразово судимому за майнові злочини, слідчі повідомили про підозру за ч.4 ст.185 ККУ. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі", — додали у поліції.

У Києві оперативники менш ніж за годину затримали 35-річного квартирного злодія - фото 3
Вкрадене приладдя. Фото: Нацполіція

Раніше ми повідомляли, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який нібито ставив на військовий облік автомобілі та брав із власників по 15 тисяч гривень. Шахрай надавав власникам авто фальшиві довідки.

Нагадаємо, 5 червня у Львові суд визнав винними двох переселенців, які виманювали гроші у військовозобов’язаних, що хотіли втекти за кордон. 

Київ
квартири
пограбування
кіберполіція

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