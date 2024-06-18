У Києві затримали нападника, який пограбував молоду жінку

Грабіжник. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали чоловіка за пограбування 24-річної киянки. Грабіжник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у вівторок, 18 червня.

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Грабіжнику загрожує десять років за ґратами

За даними поліцейських, перебуваючи на одній із вулиць у Солом’янському районі столиці, нападник силоміць вихопив у дівчини сумку, в якій був телефон, гроші у розмірі 5 тисяч гривень та інші особисті речі потерпілої.

Отримавши від заявниці детальний опис нападника, оперативники розпочали його пошуки та упродовж двох годин затримали фігуранта.

Правопорушником виявився 34-річний уродженець Київщини, який до цього неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру у скоєнні грабежу. На час слідства, за клопотанням слідчих, фігурант перебуватиме під вартою. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі

Нагадаємо, в Одесі молодий чоловік вкрав гаманець у перехожої, щоб уникнути мобілізації. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який нібито ставив на військовий облік автомобілі та брав із власників по 15 тисяч гривень. Шахрай надавав власникам авто фальшиві довідки.

Раніше у Львові суд визнав винними двох переселенців, які виманювали гроші у військовозобов’язаних, що хотіли втекти за кордон.