Семья заместителя Кличко Владимира Прокопива скупает недвижимость в Киеве

Заммэра Киева Владимир Прокопов. Фото: КГГА

Семья заместителя мэра Киева Виталия Кличко — Владимира Прокопива — скупила ряд объектов недвижимости по столице. Некоторые из них были приобретены по ценам ниже рыночных.

Об этом сообщает Bihus.Info.

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Владимир Прокопив работает в Киевсовете уже десять лет, из которых пять лет занимает должность заместителя Кличко. За этот период его семья стала владельцем значительного количества недвижимости.

Жена Вера, в частности, во время полномасштабного вторжения приобрела квартиру в одном из самых престижных жилых комплексов столицы — Signature. Кроме того, на ее имя оформлено коммерческое помещение площадью 600 квадратных метров в ЖК "Теремки", которое обошлось ей в 13 млн грн, а также трехкомнатная квартира в ЖК "Хеппи Хаус", которая стоила 2 млн грн, хотя застройщик продал аналогичные квартиры вдвое дороже.

В 2015 году тесть Владимира Прокопива, Андрей Штурмай, стал владельцем компании ООО "ВП СЕРВИС", которая впоследствии получила в управление квартиру и офисные помещения общей площадью более 700 квадратных метров по всему Киеву. Известно, что он много лет работает за границей на строительстве как наемный работник.

Теща Прокопива, Стелла Штурмай, приобрела частный дом площадью около 190 квадратных метров в "Новой Ходосовке", ориентировочная стоимость которого составляет от 180 тыс. долларов. Она на последней известной должности работала заместителем по учебно-производственной работе в художественном училище №3 Ивано-Франковска.

Напомним, 11 октября полиция Киева получила сообщение о нападении на инспектора КГГА. Событие случилось на улице Пирогова.

Также мосты Метро и Патона в Киеве эксплуатируются более 60 лет и находятся в аварийном состоянии. Эксперты предупреждают о критическом состоянии мостов и отмечают необходимость их срочного ремонта.