У Києві чоловік побив інспекторку КМДА — поліція затримала порушника

Поліція на місці інциденту. Фото: поліція Києва

У п'ятницю, 11 жовтня о 10:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про напад на інспекторку КМДА. Інцидент, що стався на вулиці Пирогова.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Читайте також:

Деталі інциденту

Інспекторка з паркування, яка працює у відділі контролю за дотриманням правил зупинки, виявила автомобіль марки "Тойота", який порушував правила паркування.

Жінка підійшла до водія, щоб зробити зауваження та попросити його змінити місце стоянки. Однак водій відмовився виконати її вимоги. Коли інспекторка почала оформлювати протокол за порушення, чоловік раптово накинувся на неї з кулаками, завдавши тілесних ушкоджень.

Правоохоронці оперативно знайшли 54-річного водія і затримали його на місці. Слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за погрози та насильство щодо службових осіб або громадян, які виконують свої обов’язки. Водію загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Затриманий. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, у Києві 10 жовтня водій Mercedes в'їхав у літню терасу ресторану, внаслідок чого постраждали чотири особи.

Також ми писали, що у Київській області 23-річний хлопець сокирою погрожував матері, а потім напав на правоохоронців. Захищаючись, поліцейський вистрілив у нападника.