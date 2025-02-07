Ассоциация морской пехоты — более 1200 защитников Мариуполя в плену

Родственники пленных собрались на митинг. Фото: Новини.LIVE

Близкие и родственники военнопленных собрались возле офиса Международного комитета Красного Креста с требованием к конкретным действиям. Они жалуются, что украинских военнопленных очень медленно возвращают домой из России и назвали количество морпехов, которые до сих пор находятся на территории страны-агрессора.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Соучредитель Ассоциации Сил морской пехоты Алена Скуйбида во время митинга перед Международным комитетом Красного Креста рассказала, что на сегодня в российском плену находится более 4 тысяч украинских морских пехотинцев, из которых 1271 — это защитники Мариуполя.

Соучредитель Ассоциации Сил морской пехоты Алена Скуйбида. Фото: Новини.LIVE

Участники митинга. Фото: Новини.LIVE

Участники митинга. Фото: Новини.LIVE

Вместе с другими активистами она напомнила организации о необходимости реальной работы по мониторингу условий содержания украинских военнопленных. По ее словам, военные, которые возвращаются из плена, утверждают, что не видели представителей Красного Креста в местах содержания, несмотря на заявления организации о своей деятельности в этом направлении.

Напомним, в МККК отреагировали на митинг от активистов и родственников пленных военных.

Также команда авторского проекта "Наше дело" исследовала, что происходит в МККК и с какими трудностями столкнулись родственники военнопленных.