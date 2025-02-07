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Сім'ї полонених вимагають дій від МКЧХ — скільки досі в РФ

7 лютого 2025 14:14
Анастасія Постоєнко - Редактор
Асоціація морської піхоти — понад 1200 захисників Маріуполя у полоні
Родичі полонених зібралися на мітинг. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор

Близькі та родичі військовополонених зібралися біля офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою до конкретних дій. Вони скаржаться, що українських військовополонених дуже повільно повертають додому з Росії та назвали кількість морпіхів, які досі перебувають на території країни-агресорки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Співзасновниця Асоціації Сил морської піхоти Альона Скуйбіда під час мітингу перед Міжнародним комітетом Червоного Хреста розповіла, що на сьогодні в російському полоні перебуває понад 4 тисячі українських морських піхотинців, з яких 1271 — це захисники Маріуполя. 

МКЧХ
Співзасновниця Асоціації Сил морської піхоти Альона Скуйбіда. Фото: Новини.LIVE
Мітинг Червоний хрест
Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE
Червоний хрест мітинг 7 лютого
Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE

Разом з іншими активістами вона нагадала організації про необхідність реальної роботи з моніторингу умов утримання українських військовополонених. За її словами, військові, які повертаються з полону, стверджують, що не бачили представників Червоного Хреста в місцях утримання, попри заяви організації про свою діяльність у цьому напрямку.

Нагадаємо, у МКЧХ відреагували на мітинг від активістів та родичів полонених військових. 

Також команда авторського проєкту "Наша справа" дослідила, що відбувається у МКЧХ та з якими труднощами зіткнулись родичі військовополонених. 

Київ мітинг полонені Росія морська піхота
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