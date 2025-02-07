Асоціація морської піхоти — понад 1200 захисників Маріуполя у полоні

Родичі полонених зібралися на мітинг. Фото: Новини.LIVE

Близькі та родичі військовополонених зібралися біля офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою до конкретних дій. Вони скаржаться, що українських військовополонених дуже повільно повертають додому з Росії та назвали кількість морпіхів, які досі перебувають на території країни-агресорки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Співзасновниця Асоціації Сил морської піхоти Альона Скуйбіда під час мітингу перед Міжнародним комітетом Червоного Хреста розповіла, що на сьогодні в російському полоні перебуває понад 4 тисячі українських морських піхотинців, з яких 1271 — це захисники Маріуполя.

Співзасновниця Асоціації Сил морської піхоти Альона Скуйбіда. Фото: Новини.LIVE

Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE

Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE

Разом з іншими активістами вона нагадала організації про необхідність реальної роботи з моніторингу умов утримання українських військовополонених. За її словами, військові, які повертаються з полону, стверджують, що не бачили представників Червоного Хреста в місцях утримання, попри заяви організації про свою діяльність у цьому напрямку.

Нагадаємо, у МКЧХ відреагували на мітинг від активістів та родичів полонених військових.

Також команда авторського проєкту "Наша справа" дослідила, що відбувається у МКЧХ та з якими труднощами зіткнулись родичі військовополонених.