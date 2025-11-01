Синие собаки в Чернобыле — почему у них необычный цвет шерсти

Синие собаки в Чернобыле — эколог назвал причину феномена
Волонтеры, которые ухаживают за животными в Чернобыльской зоне отчуждения, заметили там собак с необычным окрасом. У них синяя шерсть.
Защитники опубликовали соответствующие фото в Facebook.
Синие собаки в Чернобыле
Благотворительная организация Clean Futures Fund опубликовала фото синих собак в середине октября. Многие предполагали, что фотографии поддельные, а животных покрасили намеренно. Однако были и те, кто связывал цвет шерсти животных с Чернобыльской катастрофой.
Известно, что фото сделал руководитель команды по отлову животных Даррин Виттбротт. Волонтеры несколько дней пытаются найти животных, чтобы поймать их для стерилизации и попытаться смыть с их кожи то, во что они попали.
"Скорее всего, эти собаки во что-то попали. Нет, они не посинели из-за радиации, и мы этого не утверждали. Это просто несколько собак, которые попали в какое-то синее вещество", — пояснили активисты.
Что говорят экологи
Исследователь фауны Чернобыльской зоны отчуждения Сергей Гащак также подтвердил, что вероятнее всего собаки вымазались в какое-то синее вещество, которое оставили люди.
"Первое, что приходит на ум, это гексацианоферраты. Я с ними имел дело. Мы их использовали в экспериментах с коровами и овцами, как антидот радиоактивному цезию", — отметил исследователь.
По его словам, в Припяти остались запасы этого вещества. В то же время синий цвет может быть от фильтровальных материалов для воды. В зоне отчуждения их также использовали. Однако Гащак не исключает, что это может быть и другой химикат.
"Веществ синего цвета много, а люди — свиньи, бросают все везде. Собакам все равно где валяться", — подытожил эколог.
Напомним, ранее активисты сообщали о собаках с синей шерстью. Ученые уже много лет исследуют популяцию чернобыльских псов, которые остались в зоне после эвакуации людей в 1986 году.
