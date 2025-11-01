Видео
Україна
Видео

Синие собаки в Чернобыле — эколог назвал причину феномена

Синие собаки в Чернобыле — эколог назвал причину феномена

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 18:28
обновлено: 18:28
Синие собаки в Чернобыле — почему у них необычный цвет шерсти
Синие собаки в Чернобыле. Фото: facebook/cleanfutures

Волонтеры, которые ухаживают за животными в Чернобыльской зоне отчуждения, заметили там собак с необычным окрасом. У них синяя шерсть.

Защитники опубликовали соответствующие фото в Facebook.

Синие собаки в Чернобыле

Благотворительная организация Clean Futures Fund опубликовала фото синих собак в середине октября. Многие предполагали, что фотографии поддельные, а животных покрасили намеренно. Однако были и те, кто связывал цвет шерсти животных с Чернобыльской катастрофой.

Сині собаки у Чорнобилі
Синие собаки в Чернобыле. Фото: facebook/cleanfutures
Сині собаки у Чорнобильській зоні відчуження
Собаки с синей шерстью. Фото: facebook/cleanfutures

Известно, что фото сделал руководитель команды по отлову животных Даррин Виттбротт. Волонтеры несколько дней пытаются найти животных, чтобы поймать их для стерилизации и попытаться смыть с их кожи то, во что они попали.

"Скорее всего, эти собаки во что-то попали. Нет, они не посинели из-за радиации, и мы этого не утверждали. Это просто несколько собак, которые попали в какое-то синее вещество", — пояснили активисты.

Незвичайні собаки у Чорнобилі
Необычные собаки в Чернобыле. Фото: facebook/cleanfutures
Собаки з синьою шерстю у Чорнобилі
Собака синего цвета в Чернобыле. Фото: facebook/cleanfutures
Незвичайні собаки з синьою шерстю у Чорнобилі
Собаки, которые живут в Чернобыле. Фото: facebook/cleanfutures

Что говорят экологи

Исследователь фауны Чернобыльской зоны отчуждения Сергей Гащак также подтвердил, что вероятнее всего собаки вымазались в какое-то синее вещество, которое оставили люди.

"Первое, что приходит на ум, это гексацианоферраты. Я с ними имел дело. Мы их использовали в экспериментах с коровами и овцами, как антидот радиоактивному цезию", — отметил исследователь.

По его словам, в Припяти остались запасы этого вещества. В то же время синий цвет может быть от фильтровальных материалов для воды. В зоне отчуждения их также использовали. Однако Гащак не исключает, что это может быть и другой химикат.

"Веществ синего цвета много, а люди — свиньи, бросают все везде. Собакам все равно где валяться", — подытожил эколог.

Напомним, ранее активисты сообщали о собаках с синей шерстью. Ученые уже много лет исследуют популяцию чернобыльских псов, которые остались в зоне после эвакуации людей в 1986 году.

Также мы писали, что фотоловушка в Чернобыле зафиксировала необычную птицу. Речь идет об аисте черном и их уже есть около 20 пар в заповеднике.

собака экология Чернобыль заповедник Чернобыльская зона
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
