Сині собаки в Чорнобилі — еколог назвав причину феномену

Сині собаки в Чорнобилі — еколог назвав причину феномену

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 18:28
Оновлено: 18:28
Сині собаки в Чорнобилі — чому у них незвичайний колір шерсті
Сині собаки в Чорнобилі. Фото: facebook/cleanfutures

Волонтери, які доглядають тварин у Чорнобильській зоні відчуження, помітили там собак з незвичним забарвленням. У них синя шерсть.

Захисники опублікували відповідні фото у Facebook. 

Читайте також:

Сині собаки у Чорнобилі

Благодійна організація Clean Futures Fund опублікувала фото синіх собак у середині жовтня. Чимало людей припускали, що світлини підроблені, а тварин пофарбували навмисно. Однак були й ті, хто пов'язував колір шерсті тварин із Чорнобильською катастрофою.

Сині собаки у Чорнобилі
Сині собаки в Чорнобилі. Фото: facebook/cleanfutures
Сині собаки у Чорнобильській зоні відчуження
Собаки з синьою шерстю. Фото: facebook/cleanfutures

Відомо, що фото зробив керівник команди з відлову тварин Даррін Віттбротт. Волонтери кілька днів намагаються знайти тварин, аби зловити їх для стерилізації та спробувати змити з їхньої шкіри те, у що вони потрапили. 

"Найімовірніше, ці собаки у щось потрапили. Ні, вони не посинілі через радіацію, і ми цього не стверджували. Це просто кілька собак, які потрапили в якусь синю речовину", — пояснили активісти. 

Незвичайні собаки у Чорнобилі
Незвичайні собаки у Чорнобилі. Фото: facebook/cleanfutures
Собаки з синьою шерстю у Чорнобилі
Собака синього кольору у Чорнобилі. Фото: facebook/cleanfutures
Незвичайні собаки з синьою шерстю у Чорнобилі
Собаки, які живуть у Чорнобилі. Фото: facebook/cleanfutures

Що кажуть екологи

Дослідник фауни Чорнобильської зони відчуження Сергій Гащак також підтвердив, що найімовірніше собаки вимазалися в якусь синю речовину, яку залишили люди. 

"Перше, що приходить на думку, це гексацианоферрати. Я з ними мав справу. Ми їх використовували у експериментах з коровами та вівцями, як антидот радіоактивному цезію", — зазначив дослідник.

За його словами, у Прип'яті залишилися запаси цієї речовини. Водночас синій колір може бути від фільтрувальних матеріалів для води. У зоні відчуження їх також використовували. Однак Гащак не виключає, що це може бути й інший хімікат.

"Речовин синього кольору багато, а люди — свині, кидають все скрізь. Собакам байдуже де валятися", — підсумував еколог.

Нагадаємо, раніше активісти повідомляли про собак з синьою шерстю. Вчені вже багато років досліджують популяцію чорнобильських псів, які залишилися в зоні після евакуації людей у 1986 році. 

Також ми писали, що фотопастка у Чорнобилі зафіксувала незвичного птаха. Йдеться про лелеку чорного і їх вже є близько 20 пар у заповіднику. 

собака екологія Чорнобиль заповідник Чорнобильська зона
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
