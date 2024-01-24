Ремонт метро в Киеве - когда и как будут ремонтировать синюю ветку

Метро в Киеве. Фото: из открытых источников

Шесть станций Киевского метрополитена, которые закрыли в начале декабря 2023 года, до сих пор не начали ремонтировать. Через месяц создали комиссию, которая будет проводить экспертизу. А уже по факту станет понятно, как будут ремонтировать каждую станцию и повлияет ли метро не только на безопасность в подземелье, но и на земли над веткой метро.

Своими мнениями на пресс-конференции поделились эксперты, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Мое мнение может ограничиваться лишь фактажом. На сегодняшний день известно, что произошло усложнение увеличения сгустков из вод, разуплотнение грунта с внешней стороны тоннеля и произошла деформация. Боковая поверхность грунта, которая давила, давление уменьшилось, и верхняя нагрузка от грунта привела к деформации тоннеля", — сказал профессор КНУСА Владимир Скачко.

Профессор КНУСА Владимир Скачко. Фото: Новини.LIVE

По его словам, процесс всех работ зависит от того, на каких участках, какое проектное решение будут делать. Усиление тоннеля изнутри — это довольно быстро. Если открытым способом производить ремонт, вскрывать грунт и доходить до оправы и менять части, то это немного больше времени. Но речь идет не о годах, а, возможно, о годе.

Земля над веткой метро — что будет с застройкой

"Что касается земельных участков, ограничений функционального использования, которые расположены над веткой метро, то делать предварительные заявления или выводы трудно. Мы не знаем причин разрушения. Но из экспертизы нужно исходить и принимать решения", — заявил декан факультета землеустройства НУБИП Украины Тарас Евсюков.

Декан факультета землеустройства НУБИП Украины Тарас Евсюков. Фото: Новини.LIVE

В целом, эксперты и депутаты Киевсовета заявили о хаотичной застройке в Голосеевском районе, о нагрузке на дороги из-за закрытия метро. Также подняли вопрос, что дополнительный коммунальный транспорт не улучшил ситуацию, а наоборот — уменьшился пассажиропоток.

"Раньше в районе было 24 000 пассажиропотока в день, а теперь 10 000 в рабочие дни, а 4 000 — в выходные дни", — заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Прозвучала статистика, что люди начали переводить детей в другие школы, чтобы было удобно ехать в учебное заведение, часть людей временно перешли на дистанционную работу.

Ранее Новини.LIVE узнавало, начали ли арендаторы переезжать из Голосеевского района из-за того, что теперь цены на квартиры не соответствуют комфортному району с метро.

Напомним, об открытии шести станций синей ветки метро в Киеве еще не говорят, потому что за месяц ответственные лица не начали экспертизы, ремонт и отчетность перед людьми. Единственное, что успели — собрать одно совещание.