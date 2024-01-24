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Синя гілка метро у Києві — на кожній станції може бути різний ремонт і терміни

24 січня 2024 13:19
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ремонт метро у Києві - коли і як ремонтуватимуть синю гілку
Метро в Києві. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Шість станцій Київського метрополітену, які закрили на початку грудня 2023 року, досі не почали ремонтувати. За понад місяць створили комісію, яка проводитиме експертизу. А вже за фактом стане зрозумілим, як будуть ремонтувати кожну зі станцій і чи вплине метро не лише на безпеку в підземеллі, а й на землі над гілкою метро. 

Своїми думками на пресконференції поділилися експерти, передає кореспондентка Новини.LIVE.

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"Моя думка може обмежуватися лише фактажем. На сьогодні відомо, що відбулося ускладнення збільшення згусток з вод, розущільнення ґрунту із зовнішньої сторони тунелю і відбулася деформація. Бічна поверхня ґрунту, яка тиснула, тиск зменшився, і верхнє навантаження від ґрунту призвело до деформації тунелю", — сказав професор КНУБА Володимир Скачко. 

експертиза метро
Професор КНУБА Володимир Скачко. Фото: Новини.LIVE

За його словами, процес усіх робіт залежить від того, на яких ділянках яке проєктне рішення будуть робити. Підсилення тунелю зсередини — це досить швидко. Якщо відкритим способом робити ремонт, скривати ґрунт, доходити до оправи і змінювати частини, то це трохи більше часу. Але  йдеться не про роки, а, можливо, про рік. 

Земля над гілкою метро — що буде із забудовою 

"Стосовно земельних ділянок, обмежень функціонального використання, які розташовані над гілкою метро, то робити попередні заяви чи висновки важко. Ми не знаємо причин руйнування. Але з експертизи треба виходити і приймати рішення", — заявив декан факультету землевпорядкування НУБІП України Тарас Євсюков. 

експертиза метро
Декан факультету землевпорядкування НУБІП України Тарас Євсюков. Фото: Новини.LIVE

Загалом експерти та депутати Київради заявили про хаотичну забудову в Голосіївському районі, про навантаження на дороги через закриття метро. Також порушили питання щодо того, що додатковий комунальний транспорт не покращив ситуацію, а навпаки — зменшився пасажиропотік. 

"Раніше в районі було 24 000 пасажиропотоку на день, а тепер 10 000 у робочі дні, а 4 000 у вихідні дні", — заявив депутат Київради Андрій Вітренко. 

Прозвучала статистика, що люди почали переводити дітей до інших шкіл, щоб було зручно їхати до навчального закладу, частина людей тимчасово перейшла на дистанційну роботу. 

Раніше Новини.LIVE дізнавалося, чи почали орендарі переїжджати з Голосіївського району через те, що тепер ціни на квартири не відповідають комфортному району з метро.

Нагадаємо, про відкриття шести станцій синьої гілки метро в Києві ще не говорять, бо за понад місяць відповідальні особи не почали експертизи, ремонт та звітність перед людьми. Єдине, що встигли, — зібрати одну нараду. 

Київ
ремонт
метро
аварія
дороги
КМДА

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