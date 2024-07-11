Метро между "Демеевской" и "Лыбидской" до сих пор не курсирует — Витренко заявил о виновности КГГА

Метро в Киеве. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Работы по ремонту метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" продолжаются до сих пор, несмотря на обещания завершить их через шесть месяцев. Депутат Киевсовета Андрей Витренко критикует чиновников КГГА за халатность и задержки, приводящие к транспортному коллапсу в городе.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

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Витренко заявил, что, несмотря на обещания городского головы Киева Виталия Кличко и руководителя департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора, завершить работы между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в течение шести месяцев — работы продолжаются до сих пор. Тоннель должны были возобновить в начале июня, но, по информации КГГА, пока дело не дошло до завершения и теперь чиновники обещают завершить работы к началу осени.

"Легче всего придираться к словам, мы живем в такие времена, где нельзя просто прийти и выполнять работы. Необходимо проводить экспертизы, проекты и противоаварийные работы" , — заявили в КГГА.

Депутат заявил, что пока мэр Киева и его команда пиарятся на обещаниях о завершении ремонта, киевляне продолжают страдать от транспортного коллапса из-за закрытия шести станций метро.

"Уже второй месяц лета, а конца и края тем работам не видно. Противоаварийные работы и проекты это необходимость, чтобы в первую очередь обезопасить людей, а также не допустить коррупцию и халатность при восстановлении такой важной инфраструктуры, как метро. Поэтому вместо реальных сроков мы есть новые обещания, но на них до Теремков не доедешь" , — сказал Витренко.

Он добавил, что столичные чиновники планируют запустить метро, не завершив все необходимые работы.

"Они хотят выполнить необходимые работы до запуска поездов - это неокончательные работы, которые должны быть выполнены сто процентов" , — отметил местный депутат.

По данным КГГА, сюда относится работа, которая приведет к замене тоннеля и пути, что, возможно, позволит запустить движение метро. Те работы, которые касаются полной засыпки и благоустройства, по их словам, на движение не влияют.

"Это все примеры вопиющей халатности должностных лиц КГГА и подчиненных структур. Прежде всего для них должна быть безопасность и комфорт киевлян, но мы видим, что заботятся они только о волостных политических рейтингах" , — подытожил Витренко.

Напомним, в декабре в Киеве остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В результате разгерметизации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" пути быстро затапливались водой.

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