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Синя гілка повноцінно запрацює не скоро — депутат пояснив, в чому винна КМДА

11 липня 2024 00:17
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Метро між "Деміївською" та "Либідською" досі не курсує — Вітренко заявив про винну КМДА
Метро у Києві. Фото: КП "Київський метрополітен"
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Роботи з ремонту метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" тривають досі, попри обіцянки завершити їх за шість місяців. Депутат Київради Андрій Вітренко критикує посадовців КМДА за недбалість і затримки, що призводять до транспортного колапсу в місті.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.

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Коли поїде метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" 

Вітренко заявив, що попри обіцянки міського голови Києва Віталія Кличка та очільника департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора завершити роботи між станціями "Деміївська" та "Либідська" протягом шести місяців — роботи тривають досі. Тунель мали відновити на початку червня, але, за інформацією КМДА, поки що справа не дійшла до завершення і тепер чиновники обіцяють завершити роботи до початку осені.

"Найлегше придиратися до слів, ми живемо в такі часи, де не можна просто прийти й виконувати роботи. Необхідно проводити експертизи, проєкти та протиаварійні роботи", — заявили в КМДА.

Депутат заявив, що поки мер Києва і його команда піаряться на обіцянках про завершення ремонту, кияни продовжують страждати від транспортного колапсу через закриття шести станцій метро.

"Уже другий місяць літа, а кінця та краю тим роботам не видно. Протиаварійні роботи та проєкти це необхідність, аби в першу чергу убезпечити людей, а також не допустити корупцію і недбалість при відновленні такої важливої інфраструктури, як метро. Тож замість реальних термінів ми маємо нові обіцянки, але на них до Теремків не доїдеш", — сказав Вітренко.

Він додав, що столичні посадовці планують запустити метро, не завершивши всі необхідні роботи.

"Вони хочуть виконати необхідні роботи до запуску поїздів — це неостаточні роботи, які повинні бути виконані сто відсотково", — зауважив місцевий депутат.

За даними КМДА, сюди відноситься робота, яка призведе до заміни тунелю і колії, що, можливо, дозволить запустити рух метро. Ті роботи, які стосуються повної засипки та благоустрою, за їхніми словами, на рух не впливають.

"Це все приклади кричущої недбалості посадовців КМДА та підпорядкованих структур. Перед усім для них має бути безпека і комфорт киян, але ми бачимо, що піклуються вони лише про валасні політичні рейтинги", — підсумував Вітренко.

Нагадаємо, у грудні в Києві зупинили рух поїздів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Унаслідок розгерметизації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" шляхи швидко затоплювалися водою.

Раніше ми писали, що в Києві оголосили тендер на 14 мільярдів гривень. Планують збудувати метро на Виноградар.

Віталій Кличко Київ метро транспорт КМДА Україна поїзди місцеві депутати

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