Синоптики обещают, что завтра в Киеве станет теплее, но будет дождь

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области во вторник, 31 марта, будет облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+16 °С, но возможны дожди.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 31 марта

Синоптики обещают, что завтра в Киеве и области местами возможны дожди. Будет преобладать ветер юго-восточного направления с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +5...+10 °С, а днем поднимется до +11...+16 °С. В то же время в Киеве в ночные часы столбики термометров будут показывать +7...+9 °С, а днем воздух прогреется до +13...+15 °С.

Температура воздуха в Киеве 31 марта. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве 30 марта дизель стоит 90,99 грн. Зато автогаз традиционно сохраняет статус самого доступного топлива — почти вдвое дешевле ДТ и дизеля.

Также мы писали, что строительство метро на Троещину может увеличить цену на проезд. Киев ежегодно тратит около 11-12 млрд грн на содержание метро, которое остается убыточным.