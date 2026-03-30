Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве цены на топливо колеблются: дизель стоит 90,99 грн

В Киеве цены на топливо колеблются: дизель стоит 90,99 грн

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 09:05
В Киеве цены на топливо колеблются: дизель стоит 90,99 грн
Цены на топливо в Киеве по состоянию на 30 марта 2026 года. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В понедельник, 30 марта 2026 года, цены на топливо в Киеве остаются на высоком уровне, хотя существенных колебаний в течение дня не зафиксировано. Стоимость бензина премиальных марок традиционно превышает отметку в 80 гривен за литр, тогда как дизельное топливо приближается к 91 гривне. Самым доступным вариантом для водителей остается автогаз, который удерживает позиции ниже 50 гривен.

Об этом информирует Новини.LIVE.

Цены на топливо в Киеве 30 марта

На табло одной из АЗС сети SOCAR в столице зафиксированы следующие цены на топливо:

  • Nano ДП — 87,99 грн/л;
  • бензин A-95 — 74,99 грн/л;
  • бензин Nano 95 — 78,99 грн/л;
  • дизельное топливо Diesel Nano Extra — 90,99 грн/л;
  • бензин Nano 100 — 84,99 грн/л;
  • автогаз LPG — 47,98 грн/л;

Таким образом, самым дорогим видом топлива остается дизель — его цена уже превышает 90 гривен за литр. В то же время бензин премиум-класса, в частности Nano 100, также удерживается на высоком уровне.

Зато автогаз традиционно сохраняет статус самого доступного топлива — почти вдвое дешевле бензина и дизеля.

Стоимость топлива в Киеве на АЗС ОККО 30 марта. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В то же время на табло АЗС сети OKKO по состоянию на 30 марта зафиксированы следующие цены:

  • бензин A-95 — 74,99 грн/л;
  • бензин A-95+ / Pulls 95 — 77,99 грн/л;
  • бензин A-100 / Pulls 100 — 84,99 грн/л;
  • дизельное топливо Diesel / Pulls Diesel — 90,99 грн/л;
  • дизельное топливо Евро — 87,99 грн/л;
  • автогаз LPG — около 47,99 грн/л.

Таким образом, дизельное топливо остается самым дорогим в линейке, приближаясь к 91 гривне за литр. Премиальные бензины, в частности Pulls 100, также удерживаются на высоких уровнях, что соответствует общей ситуации на рынке.

Цены на бензин в Киеве на АЗС UPG 30 марта. 30 марта: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

На табло АЗС сети UPG зафиксированы следующие цены:

  • бензин UPG 100 — 80,90 грн/л;
  • бензин UPG 95 — 74,90 грн/л;
  • бензин A-95 — 71,90 грн/л;
  • дизельное топливо ДТ Евро — 84,90 грн/л.

По сравнению с другими сетями, представленными на рынке, цены здесь выглядят несколько ниже, особенно в сегменте дизельного топлива и стандартного бензина А-95.

Премиальные виды бензина, такие как UPG 100, остаются дороже, однако их стоимость все же ниже аналогичных позиций на части других АЗС. В то же время классический А-95 остается наиболее доступным среди бензинов и формирует базовый сегмент спроса.

Средние цены на топливо в Киевской области

Скриншот цен на топливо/Минфин

Недавно Новини.LIVE информировали, что в столичных магазинах в этом году представлены как премиальные куличи, так и более дешевые изделия собственного производства. Самое дорогое предложение — шоколадный кулич Dolce & Gabbana за около 5000 грн. Самые доступные варианты можно купить всего за 65 грн, а средние премиальные куличи стоят 2800-3000 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на сайте супермаркета Auchan появился кулич весом 360 граммов с ценой 99 999 грн. Это существенно превышает стандартные цены на пасхальную выпечку, которые обычно стартуют от нескольких сотен гривен. Причина такой стоимости неизвестна — однако, вероятно, это техническая ошибка.

цены на топливо Киев Цены на топливо
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации