В Киеве цены на топливо колеблются: дизель стоит 90,99 грн

Цены на топливо в Киеве по состоянию на 30 марта 2026 года. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В понедельник, 30 марта 2026 года, цены на топливо в Киеве остаются на высоком уровне, хотя существенных колебаний в течение дня не зафиксировано. Стоимость бензина премиальных марок традиционно превышает отметку в 80 гривен за литр, тогда как дизельное топливо приближается к 91 гривне. Самым доступным вариантом для водителей остается автогаз, который удерживает позиции ниже 50 гривен.

Цены на топливо в Киеве 30 марта

На табло одной из АЗС сети SOCAR в столице зафиксированы следующие цены на топливо:

Nano ДП — 87,99 грн/л;

бензин A-95 — 74,99 грн/л;

бензин Nano 95 — 78,99 грн/л;

дизельное топливо Diesel Nano Extra — 90,99 грн/л;

бензин Nano 100 — 84,99 грн/л;

автогаз LPG — 47,98 грн/л;

Таким образом, самым дорогим видом топлива остается дизель — его цена уже превышает 90 гривен за литр. В то же время бензин премиум-класса, в частности Nano 100, также удерживается на высоком уровне.

Зато автогаз традиционно сохраняет статус самого доступного топлива — почти вдвое дешевле бензина и дизеля.

Стоимость топлива в Киеве на АЗС ОККО 30 марта. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В то же время на табло АЗС сети OKKO по состоянию на 30 марта зафиксированы следующие цены:

бензин A-95 — 74,99 грн/л;

бензин A-95+ / Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин A-100 / Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо Diesel / Pulls Diesel — 90,99 грн/л;

дизельное топливо Евро — 87,99 грн/л;

автогаз LPG — около 47,99 грн/л.

Таким образом, дизельное топливо остается самым дорогим в линейке, приближаясь к 91 гривне за литр. Премиальные бензины, в частности Pulls 100, также удерживаются на высоких уровнях, что соответствует общей ситуации на рынке.

Цены на бензин в Киеве на АЗС UPG 30 марта. 30 марта: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

На табло АЗС сети UPG зафиксированы следующие цены:

бензин UPG 100 — 80,90 грн/л;

бензин UPG 95 — 74,90 грн/л;

бензин A-95 — 71,90 грн/л;

дизельное топливо ДТ Евро — 84,90 грн/л.

По сравнению с другими сетями, представленными на рынке, цены здесь выглядят несколько ниже, особенно в сегменте дизельного топлива и стандартного бензина А-95.

Премиальные виды бензина, такие как UPG 100, остаются дороже, однако их стоимость все же ниже аналогичных позиций на части других АЗС. В то же время классический А-95 остается наиболее доступным среди бензинов и формирует базовый сегмент спроса.

Средние цены на топливо в Киевской области

