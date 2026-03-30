Синоптики обіцяють, що завтра у Києві стане тепліше, але буде дощ
У Києві та Київській області у вівторок, 31 березня, буде хмарна погода. Температура повітря коливатиметься в межах +11...+16 °С, але можливі дощі.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві 31 березня
Синоптики обіцяють, що завтра у Києві та області місцями можливі дощі. Переважатиме вітер південно-східного напрямку з поривами 5-10 м/с.
Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +5...+10 °С, а вдень підніметься до +11...+16 °С. Водночас у Києві в нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +7...+9 °С, а вдень повітря прогріється до +13...+15 °С.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві 30 березня дизель коштує 90,99 грн. Натомість автогаз традиційно зберігає статус найдоступнішого пального — майже удвічі дешевший за ДП і дизель.
Також ми писали, що будівництво метро на Троєщину може збільшити ціну на проїзд. Київ щороку витрачає близько 11-12 млрд грн на утримання метро, яке залишається збитковим.
