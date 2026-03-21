Синоптики предупредили, что в Киеве завтра еще будет мороз

Синоптики предупредили, что в Киеве завтра еще будет мороз

Дата публикации 21 марта 2026 15:02
Синоптики предупредили, что в Киеве завтра еще будет мороз
Прохладная погода на улице. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 22 марта, на территории Киевской области и в Киеве ожидается переменчивая погода без осадков. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре. Кроме того, ночью еще ожидается минусовая температура.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 22 марта

По прогнозу синоптиков, 22 марта в Киеве и области ветер будет северо-восточного направления, со скоростью 7-12 м/с. Осадков не предвидится.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +2 °С до -3 °С. Уже днем столбики термометров поднимутся до +8...+13 °С.

В столице ночью прогнозируют около 0 °С, а днем воздух прогреется до +10...+12 °С.

Якою буде погода в Києві 22 березня
Температура воздуха в Киеве на 22 марта. Фото: скриншот

Отметим, сегодня в Киеве воздух прогреется до +8...+13 °C. В целом в регионе обойдется без осадков, но будет переменная облачность, прохладное утро и умеренно теплый день.

Также мы писали, что из-за обстрелов столицы в холодную погоду, в Киеве сейчас большой дефицит резервных мощностей. Ситуация находится под ежедневным контролем правительства.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
