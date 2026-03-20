В Киеве погоду ночью испортит мороз, а утром пригреет до +13°C

В субботу, 21 марта, на Киевщине и в столице существенных осадков не ожидается. Погода будет оставаться облачной с периодическими прояснениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Киевской области 21 марта

Ночью по области температура будет колебаться от +2 °C до -3 °C, тогда как днем воздух прогреется до +8...+13 °C.

Температурная карта на 21 марта по Киевской области. Фото: скриншот

В целом в регионе обойдется без осадков, но будет переменная облачность, прохладное утро и умеренно теплый день.

На 21 марта в Киеве и по области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями без осадков. Несмотря на отсутствие дождя или снега, погода будет довольно свежей из-за северо-восточного ветра, скорость которого составит 7-12 м/с.

Температурная карта Украины. Фото: скриншот

В самом Киеве ночная температура будет держаться на отметке 0 °C. Днем в столице станет теплее, воздух прогреется до +10...+12 °C.

Зимой погода в Киеве натворила беды с дорогами. В Киевавтодоре заявили, что асфальтовое покрытие в столице испортилось из-за сильных морозов.

Тем временем в Киеве стремительно дорожает топливо. На популярных АЗС цены на бензин и дизель выросли на несколько гривен только за сутки.