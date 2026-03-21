Синоптики попередили, що в Києві завтра ще буде мороз

Прохолодна погода на вулиці.

У суботу, 22 березня, на території Київської області та в Києві очікується мінлива погода без опадів. Проте синоптики попереджають про сильний вітер. Крім того, вночі ще очікується мінусова температура.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 22 березня

За прогнозом синоптиків, 22 березня у Києві та області вітер буде північно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с. Опадів не передбачається.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 °С до -3 °С. Вже вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8...+13 °С.

У столиці вночі прогнозують близько 0 °С, а вдень повітря прогріється до +10...+12 °С.

Температура повітря у Києві на 22 березня.

Зазначимо, сьогодні у Києві повітря прогріється до +8...+13 °C. Загалом в регіоні обійдеться без опадів, але буде мінлива хмарність, прохолодний ранок і помірно теплий день.

Також ми писали, що через обстріли столиці у холодну погоду, в Києві наразі великий дефіцит резервних потужностей. Ситуація перебуває під щоденним контролем уряду.