Головна Київ Синоптики попередили, що в Києві завтра ще буде мороз

Синоптики попередили, що в Києві завтра ще буде мороз

Дата публікації: 21 березня 2026 15:02
Прохолодна погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 22 березня, на території Київської області та в Києві очікується мінлива погода без опадів. Проте синоптики попереджають про сильний вітер. Крім того, вночі ще очікується мінусова температура.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі. 

Погода в Києві 22 березня

За прогнозом синоптиків, 22 березня у Києві та області вітер буде північно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с. Опадів не передбачається. 

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 °С до -3 °С. Вже вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8...+13 °С.

У столиці вночі прогнозують близько 0 °С, а вдень повітря прогріється до +10...+12 °С.

Якою буде погода в Києві 22 березня
Температура повітря у Києві на 22 березня. Фото: скриншот

Зазначимо, сьогодні у Києві повітря прогріється до +8...+13 °C. Загалом в регіоні обійдеться без опадів, але буде мінлива хмарність, прохолодний ранок і помірно теплий день.

Також ми писали, що через обстріли столиці у холодну погоду, в Києві наразі великий дефіцит резервних потужностей. Ситуація перебуває під щоденним контролем уряду. 

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

