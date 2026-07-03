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Главная Киев Синоптики предупредили о грозе в Киеве: прогноз погоды на завтра

Синоптики предупредили о грозе в Киеве: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 18:34
Прогноз погоды в Украине на 4 июля — Укргидрометцентр прогнозирует грозы
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 4 июля, жителей Киева и Киевской области ждет переменная облачность. Ночью синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, однако уже днем осадки прекратятся, а погода станет более стабильной.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода в столице завтра

По прогнозу специалистов, ветер будет северо-западного направления со скоростью 7–12 м/с, что будет способствовать постепенному очищению атмосферы после осадков.

Синоптики предупредили о грозе в Киеве: прогноз погоды на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 4 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха на территории области ночью составит 13–18 °C, а днем поднимется до 21–26 °C. В Киеве ночью ожидается 14–16 °C, днем — 22–24 °C.

Отдельно синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. В ночь на 4 июля на территории столицы и области прогнозируются грозы, в связи с чем объявлен I уровень опасности (желтый).

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Специалисты отмечают, что ухудшение погодных условий может временно повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также затруднить движение транспорта. Водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными на дорогах, особенно во время ночной непогоды.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве и Киевской области ухудшилось качество атмосферного воздуха. По данным спасателей, причиной стали масштабные пожары в экосистемах региона, а также остатки продуктов горения после российских обстрелов, которые привели к повышению уровня загрязнения воздуха.

Как сообщали Новини.LIVE, в конце июня в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнули масштабные экосистемные пожары. Из-за распространения продуктов горения качество атмосферного воздуха ухудшилось не только в зоне отчуждения, но и в Киеве и ряде районов Киевской области, где также наблюдалось снижение видимости.

Киев Укргидрометцентр погода в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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