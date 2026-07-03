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Головна Київ Синоптики попередили про грозу в Києві: прогноз погоди на завтра

Синоптики попередили про грозу в Києві: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 18:34
Прогноз погоди в Україні на 4 липня — Укргідрометцентр прогнозує грози
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 4 липня, жителів Києва та Київської області очікує мінлива хмарність. У нічні години синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози, однак уже вдень опади припиняться, а погода стане більш стабільною.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода у столиці завтра

За прогнозом фахівців, вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, що сприятиме поступовому очищенню атмосфери після опадів.

Синоптики попередили про грозу в Києві: прогноз погоди на завтра - фото 1
Прогноз погоди на 4 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря на території області вночі становитиме 13–18 °C, а вдень підніметься до 21–26 °C. У Києві в нічний час очікується 14–16 °C, удень — 22–24 °C.

Окремо синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. У ніч на 4 липня на території столиці та області прогнозуються грози, у зв'язку з чим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

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Фахівці зазначають, що погіршення погодних умов може тимчасово вплинути на роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також ускладнити рух транспорту. Водіям і пішоходам рекомендують бути уважними на дорогах, особливо під час нічної негоди.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві та Київській області погіршилася якість атмосферного повітря. За даними рятувальників, причиною стали масштабні пожежі в екосистемах регіону, а також залишки продуктів горіння після російських обстрілів, що призвели до підвищення рівня забруднення повітря.

Як повідомляли Новини.LIVE, наприкінці червня у Чорнобильській зоні відчуження спалахнули масштабні екосистемні пожежі. Через поширення продуктів горіння якість атмосферного повітря погіршилася не лише в зоні відчуження, а й у Києві та низці районів Київської області, де також спостерігалося зниження видимості.

Київ Укргідрометцентр погода в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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