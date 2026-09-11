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Главная Киев Синоптики предупредили об опасности: прогноз погоды в Киеве

Синоптики предупредили об опасности: прогноз погоды в Киеве

Ua ru
11 сентября 2026 21:00
Погода в Киеве 12 августа
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и области завтра, 12 сентября, будет облачная погода. Утром и днём ожидаются сильные дожди, из-за которых синоптики объявили жёлтый уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киеве и области на 12 сентября

Ночью в Киевской области ожидается умеренный дождь, а утром и днём — сильный. Ветер будет северо-восточным, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха:

  • в Киевской области ночью +10...+15 °С, днем +15...+20 °С;
  • в Киеве ночью +13...+15 °С, днём +16...+18 °С.
Люди йдуть вулицею під дощем із парасольками.
Погода в Украине 12 сентября. Фото: Meteopost

Предупреждение об опасных погодных условиях

Из-за сильных дождей в Киеве и области 12 сентября объявили I (желтый) уровень опасности.

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По данным Укргидрометцентра, непогода может затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Киев — последние новости

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве сформировали добровольческие отряды гражданской защиты. К ним уже присоединились более тысячи жителей столицы, которые в случае чрезвычайных ситуаций будут помогать поддерживать работу критически важной инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писали, что готовность Киева к отопительному сезону превышает 80%. По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, подготовка систем теплоснабжения столицы уже находится на финальной стадии.

погода Киев Укргидрометцентр Киевская область прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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