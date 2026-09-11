Погода в Киеве 12 августа

Синоптики предупредили об опасности: прогноз погоды в Киеве
В Киеве и области завтра, 12 сентября, будет облачная погода. Утром и днём ожидаются сильные дожди, из-за которых синоптики объявили жёлтый уровень опасности.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Киеве и области на 12 сентября
Ночью в Киевской области ожидается умеренный дождь, а утром и днём — сильный. Ветер будет северо-восточным, со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха:
- в Киевской области ночью +10...+15 °С, днем +15...+20 °С;
- в Киеве ночью +13...+15 °С, днём +16...+18 °С.
Предупреждение об опасных погодных условиях
Из-за сильных дождей в Киеве и области 12 сентября объявили I (желтый) уровень опасности.
По данным Укргидрометцентра, непогода может затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.
Киев — последние новости
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве сформировали добровольческие отряды гражданской защиты. К ним уже присоединились более тысячи жителей столицы, которые в случае чрезвычайных ситуаций будут помогать поддерживать работу критически важной инфраструктуры.
Также Новини.LIVE писали, что готовность Киева к отопительному сезону превышает 80%. По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, подготовка систем теплоснабжения столицы уже находится на финальной стадии.