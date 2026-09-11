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Головна Київ Синоптики попередили про небезпеку: прогноз погоди в Києві

Синоптики попередили про небезпеку: прогноз погоди в Києві

Ua ru
11 вересня 2026 21:00
Погода у Києві 12 серпня
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області завтра, 12 вересня, буде хмарна погода. Вранці та вдень очікуються значні дощі, через які синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві та області на 12 вересня

Вночі на Київщині очікується помірний дощ, а вранці та вдень — значний. Вітер буде північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря:

  • у Київській області вночі +10...+15 °С, вдень +15...+20 °С;
  • у Києві вночі +13...+15 °С, вдень +16...+18 °С.
Люди йдуть вулицею під дощем із парасольками.
Погода в Україні 12 вересня. Фото: Meteopost

Попередження про небезпечні погодні умови

Через значні дощі в Києві та області 12 вересня оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

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За даними Укргідрометцентру, негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Київ — останні новини

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Києві сформували добровольчі дружини цивільного захисту. До них уже долучилися понад тисяча мешканців столиці, які у разі надзвичайних ситуацій допомагатимуть підтримувати роботу критичної інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що готовність Києва до опалювального сезону перевищує 80%. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, підготовка систем теплопостачання столиці вже на фінальній стадії.

погода Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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