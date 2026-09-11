Погода у Києві 12 серпня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області завтра, 12 вересня, буде хмарна погода. Вранці та вдень очікуються значні дощі, через які синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві та області на 12 вересня

Вночі на Київщині очікується помірний дощ, а вранці та вдень — значний. Вітер буде північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря:

у Київській області вночі +10...+15 °С , вдень +15...+20 °С ;

, вдень ; у Києві вночі +13...+15 °С, вдень +16...+18 °С.

Погода в Україні 12 вересня. Фото: Meteopost

Попередження про небезпечні погодні умови

Через значні дощі в Києві та області 12 вересня оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

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