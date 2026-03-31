Синоптики предупреждают киевлян о дождях в первый день апреля

В среду, 1 апреля, в Киеве и области ожидается облачная и неустойчивая погода с периодическими дождями. Несмотря на осадки, температурные показатели будут оставаться комфортными и будут соответствовать весенней норме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Киеве и области на 1 апреля

По прогнозу синоптиков, в течение суток на Киевщине будет преобладать облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди, которые могут быть кратковременными, но будут создавать влажные условия на дорогах и снижать видимость.

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с, без сильных порывов. В то же время из-за влажности и ветра температура может ощущаться несколько ниже, особенно в утренние и вечерние часы.

Температура воздуха по области ночью составит +5...+10 °C, а днем повысится до +13...+18 °C. В столице ночью прогнозируют +7...+9 °C, днем — +15...+17 °C.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что изменится в Киеве с 1 апреля. Стоимость проезда и коммунальных услуг в столице останется без изменений.

Кроме того, в Киеве в течение весенне-летнего периода не будут повышать разрешенную скорость движения до 80 км/ч на отдельных участках дорог. Такое решение приняли по результатам комплексного обследования городской улично-дорожной сети.