Цены на проезд и коммуналка: изменения в Киеве с 1 апреля

Мужчина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В Киеве с 1 апреля 2026 года не изменятся цены на проезд в общественном транспорте. Также не ожидается пересмотра стоимости основных коммунальных тарифов для населения. Вместе с тем, некоторым жителям столицы пересчитают пенсии.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева с 1 апреля

С 1 апреля стоимость проезда в общественном транспорте Киева останется неизменной. За билет в трамваях, троллейбусах, автобусах, метро, городской электричке и на фуникулере придется выложить 8 гривен. В то же время одна поездка на маршрутке будет стоить 20 гривен.

Льготы на проезд в апреле в Киеве

Некоторые категории киевлян смогут в апреле пользоваться льготным или бесплатным проездом. Речь идет о:

школьниках;

студентах;

других определенных законодательством категориях.

Цены на коммунальные услуги в апреле для киевлян

В апреле тариф на электроэнергию останется неизменным:

Читайте также:

4,32 грн за 1 кВт-ч;

2,16 грн за 1 кВт-ч — ночной тариф (23:00-07:00) для владельцев двухзонных счетчиков.

Цена на газ также не будет меняться с 1 апреля — за кубометр придется платить 7,96 грн.

Изменения тарифов на воду также не ожидается. В Киевводоканале не сообщали о повышении стоимости услуг. Поэтому цена на водоснабжение и водоотвод для киевлян с 1 апреля остается на действующем уровне. Отопительный сезон в столице завершился 24 марта.

Перерасчет пенсий с 1 апреля

Работающим пенсионерам с 1 апреля стоит ждать перерасчета пенсий. Для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Надбавки начислят автоматически. Речь идет о тех гражданах, которые отработали 24 месяца с момента последнего назначения или перерасчета пенсии по состоянию на март 2026 года.

Кроме того, в апреле украинцы, которые получают пенсию ниже 25 950 гривен, получат доплату. Речь идет о единовременной выплате в размере 1500 гривен. В то же время лица, имеющие статус УБД и ликвидаторы аварии на ЧАЭС получат помощь независимо от размера пенсии.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на заявление депутата Киевсовета Андрея Витренко в эфире "Київського часу", в столице может вырасти стоимость проезда из-за кредита на строительство метро на Троещину. Это связано с тем, что возврат займа будет создавать нагрузку на городской бюджет. В то же время Витренко отметил, что сейчас вопрос повышения тарифов не актуален.

Также мы рассказывали о том, что Оболонская набережная в столице находится в запущенном состоянии. У воды разбросано немало мусора. В то же время коммунальщики пытаются держать набережную в порядке.