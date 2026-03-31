Синоптики попереджають киян про дощі в перший день квітня

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У середу, 1 квітня, у Києві та області очікується хмарна та нестійка погода з періодичними дощами. Попри опади, температурні показники залишатимуться комфортними та відповідатимуть весняній нормі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Прогноз погоди у Києві та області на 1 квітня

За прогнозом синоптиків, упродовж доби на Київщині переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі, які можуть бути короткочасними, але створюватимуть вологі умови на дорогах і знижуватимуть видимість.

Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, без сильних поривів. Водночас через вологість та вітер температура може відчуватися дещо нижчою, особливо в ранкові та вечірні години.

Температура повітря по області вночі становитиме +5…+10 °C, а вдень підвищиться до +13…+18 °C. У столиці вночі прогнозують +7…+9 °C, вдень — +15…+17 °C.

Читайте також:

Погода в Києві 1 квітня. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE розповідали, що зміниться у Києві з 1 квітня. Вартість проїзду та комунальних послуг у столиці залишиться без змін.

Крім того, у Києві впродовж весняно-літнього періоду не підвищуватимуть дозволену швидкість руху до 80 км/год на окремих ділянках доріг. Таке рішення ухвалили за результатами комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі.