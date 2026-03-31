КГГА: в Киеве не будут повышать скорость до 80 км/ч

В Киеве в весенне-летний период не будут вводить сезонное повышение скорости до 80 км/ч на отдельных участках дорог. Соответствующее решение приняли после комплексного обследования городской улично-дорожной сети. На него, в частности, и обратили внимание последствия сложных погодных условий зимой, которые ухудшили состояние дорожного покрытия.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

С какой скоростью можно ехать в Киеве в весенне-летний период

В КГГА отметили, что специалисты провели проверку ранее определенных отрезков, учитывая обновленные подходы к установлению скоростных режимов. При обследовании оценивали ряд факторов — в частности, наличие полос для общественного транспорта, сложность организации движения через левые повороты, участки с ограниченной обзорностью, а также уровень аварийности за прошлый год.

Дополнительно учли будущие ремонтные работы, во время которых на дорогах будут действовать временные ограничения и изменены схемы движения. В ведомстве отметили, что свою роль сыграли и последствия зимы — сложные погодные условия негативно сказались на качестве дорожного покрытия.

"Сейчас коммунальные службы работают над восстановлением инфраструктуры и обеспечением стабильной работы дорожно-транспортного комплекса столицы. Приоритетом остается безопасность участников движения, поэтому город принимает меры для снижения скорости и минимизации аварийности", — говорится в сообщении.

Так, с 1 апреля и до 1 ноября в Киеве будет действовать стандартное ограничение скорости — не более 50 км/ч, как предусмотрено Правилами дорожного движения. Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать установленные правила.

