Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Синоптики прогнозируют в Киеве ночью похолодание до 0 °С

Синоптики прогнозируют в Киеве ночью похолодание до 0 °С

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 16:33
Люди гуляют по городу весной. Иллюстративное фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В понедельник, 23 марта, в Киеве и области ожидается спокойная весенняя погода без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и слабый ветер. Температура воздуха будет колебаться в течение ночи и дня.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Украине на 23 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области на 23 марта

По прогнозам Укргидрометцентра, 23 марта на территории Киевской области и в Киеве установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с, что не будет создавать значительного дискомфорта.

Температурные показатели будут оставаться достаточно контрастными в зависимости от времени суток. По области ночью столбики термометров опустятся от +3 °С до -2 °С, тогда как днем воздух прогреется до +8...+13 °С.

В Киеве ночная температура составит 0...+2 °С, а днем ожидается — +10...+12 °С.

Несмотря на прохладные ночи, дневное потепление уже будет ощутимо напоминать о приближении настоящей весны. Отсутствие осадков и умеренный ветер создадут комфортные условия для пребывания на улице.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что 22 марта столицу охватил дым из-за пожара в Киевской области. По информации ГСЧС, в Киевской области загорелось складское помещение.

Кроме того, в Киеве и на территории Киевской области 22 марта у части потребителей исчезло электроснабжение. Отключение произошло из-за аварийной ситуации на объекте, который ранее получил повреждения в результате российских обстрелов.

Также мы информировали, что в столичных супермаркетах почти исчезла бюджетная гречка — ее быстро разобрали. Сейчас на полках магазинов преобладает более дорогая фасованная продукция. Стоимость крупы кое-где уже поднялась до 80 гривен за килограмм.

Киев Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации