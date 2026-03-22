Синоптики прогнозируют в Киеве ночью похолодание до 0 °С

Люди гуляют по городу весной. Иллюстративное фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В понедельник, 23 марта, в Киеве и области ожидается спокойная весенняя погода без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и слабый ветер. Температура воздуха будет колебаться в течение ночи и дня.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Украине на 23 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области на 23 марта

По прогнозам Укргидрометцентра, 23 марта на территории Киевской области и в Киеве установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с, что не будет создавать значительного дискомфорта.

Температурные показатели будут оставаться достаточно контрастными в зависимости от времени суток. По области ночью столбики термометров опустятся от +3 °С до -2 °С, тогда как днем воздух прогреется до +8...+13 °С.

В Киеве ночная температура составит 0...+2 °С, а днем ожидается — +10...+12 °С.

Несмотря на прохладные ночи, дневное потепление уже будет ощутимо напоминать о приближении настоящей весны. Отсутствие осадков и умеренный ветер создадут комфортные условия для пребывания на улице.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что 22 марта столицу охватил дым из-за пожара в Киевской области. По информации ГСЧС, в Киевской области загорелось складское помещение.

Кроме того, в Киеве и на территории Киевской области 22 марта у части потребителей исчезло электроснабжение. Отключение произошло из-за аварийной ситуации на объекте, который ранее получил повреждения в результате российских обстрелов.

Также мы информировали, что в столичных супермаркетах почти исчезла бюджетная гречка — ее быстро разобрали. Сейчас на полках магазинов преобладает более дорогая фасованная продукция. Стоимость крупы кое-где уже поднялась до 80 гривен за килограмм.