Синоптики прогнозують у Києві вночі похолодання до 0 °С

Люди гуляють містом весною. Ілюстративне фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У понеділок, 23 березня, у Києві та області очікується спокійна весняна погода без опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і слабкий вітер. Температура повітря коливатиметься протягом ночі та дня.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди в Україні на 23 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області на 23 березня

За прогнозами Укргідрометцентру, 23 березня на території Київської області та в Києві встановиться мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с, що не створюватиме значного дискомфорту.

Температурні показники залишатимуться досить контрастними залежно від часу доби. По області вночі стовпчики термометрів опустяться від +3 °С до -2 °С, тоді як удень повітря прогріється до +8...+13 °С.

У Києві нічна температура становитиме 0...+2 °С, а вдень очікується — +10...+12 °С.

Попри прохолодні ночі, денне потепління вже відчутно нагадуватиме про наближення справжньої весни. Відсутність опадів і помірний вітер створять комфортні умови для перебування на вулиці.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що 22 березня столицю охопив дим через пожежу в Київській області. За інформацією ДСНС, на Київщині загорілося складське приміщення.

Крім того, у Києві та на території Київської області 22 березня у частини споживачів зникло електропостачання. Відключення сталося через аварійну ситуацію на об’єкті, який раніше зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів.

Також ми інформували, що у столичних супермаркетах майже зникла бюджетна гречка — її швидко розібрали. Наразі на полицях магазинів переважає дорожча фасована продукція. Вартість крупи подекуди вже піднялася до 80 гривень за кілограм.