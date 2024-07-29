В Киеве мужчина угнал автомобиль марки Chrysler

Правоохранитель и задержанный фигурант. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве 45-летний мужчина угнал автомобиль Chrysler. Его задержали правоохранители и объявили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 29 июля.

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Недавно в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя, который заявил, что у него угнали автомобиль в Голосеевском районе.

Во время допроса правоохранители выяснили, что фигурант воспользовался отсутствием хозяина и сел в незапертый заведенный автомобиль марки Chrysler. После этого он уехал в неизвестном направлении. На поиски были ориентированы все наряды столичной полиции.

"Оперативники Голосеевского управления полиции совместно с коллегами из столичного Главка установили местонахождение автомобиля и злоумышленника и задержали 45-летнего фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Похищенный автомобиль изъят и возвращен владельцу", — говорится в сообщении.

Правоохранители объявили фигуранту подозрение в незаконном завладении транспортным средством. Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве злоумышленники похитили иностранца, силой заставили отдать криптовалюту на сумму в несколько миллионов гривен, после чего жертву задушили и закопали в лесу. Правоохранители заявляют о задержании подозреваемых.

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