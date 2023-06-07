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Скандальное строительство паркинга на Оболони: СМИ указали на подлинные мотивы властей Киева

7 июня 2023 21:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Скандальное строительство паркинга на Оболони: СМИ указали на подлинные мотивы властей Киева
Зеленая зона на Оболони, где планируется построить паркинг. Фото: Парк на Приречной/Fаcebook
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Паркинг по улице Приречная на столичной Оболони может стать началом большой застройки зеленой зоны. Журналисты предполагают, что под застройку может уйти до 33 гектаров зеленой зоны в Киеве.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта iloveobolon.kiev.ua.

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Что выяснили журналисты

Авторы расследования исследовали данные публичной кадастровой карты, на которой указан настоящий юридический статус земли. За мостом к Оболонской косе и паркингом, которые планируют построить, действительно есть участок для рекреации площадью 8 га. А за ней десятки гектаров земли под застройку, включая многоквартирную жилую.

"Эти факты свидетельствуют о том, что проект паркинга на Приречной — это только начало большой застройки", — отмечают журналисты.

В расследовании также указывают на решение Киевсовета от августа 2022 года, которым были утверждены проекты землеустройства по технической инвентаризации земель в этом районе. В рамках этой инвентаризации мэр и депутаты могли бы изменить назначение земли, однако они оставляют на косе десятки гектаров зеленой зоны с назначением под различную застройку.

В частности, как отмечается, один из участков в этом районе был в аренде под застройку в течение 10 лет. В 2014 году зеленая зона была возвращена общине.

"Решением 2022 года можно изменить назначение под рекреацию, однако чиновники решили оставить ее с назначения под застройку. Так и с паркингом. Им никто не мешает через месяц-другой провести через Киевсовет передачу этой земли какому-либо инвестору", — отмечают авторы расследования.

Как говорится в расследовании, речь идет о 33 гектарах зеленой зоны, которая может уйти под застройку.

Что известно о строительстве паркинга на Приречной

На улице Приречной, неподалеку от Оболонской набережной, планируется построить подземно-наземный паркинг. Столичные власти настаивают, что паркинг будет построен в рамках обустройства большой рекреационной зоны, в которую войдет парк "Наталка", набережная и остров Оболонский. Чтобы посетители смогли оставить свои автомобили и при необходимости имели доступ к укрытию.

В то же время активисты выступают против строительства. Они требуют создать здесь парк. Представители общественности предложили столичным властям рассмотреть другие локации для паркинга, которые не приведут к уничтожению зеленой зоны.

Напомним, в апреле этого года постоянная комиссия Киевсовета по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям поддержала проект решения о строительстве паркинга на улице Приречной на Оболони.

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