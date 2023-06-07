Скандальное строительство паркинга на Оболони: СМИ указали на подлинные мотивы властей Киева

Зеленая зона на Оболони, где планируется построить паркинг. Фото: Парк на Приречной/Fаcebook

Паркинг по улице Приречная на столичной Оболони может стать началом большой застройки зеленой зоны. Журналисты предполагают, что под застройку может уйти до 33 гектаров зеленой зоны в Киеве.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта iloveobolon.kiev.ua.

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Что выяснили журналисты

Авторы расследования исследовали данные публичной кадастровой карты, на которой указан настоящий юридический статус земли. За мостом к Оболонской косе и паркингом, которые планируют построить, действительно есть участок для рекреации площадью 8 га. А за ней десятки гектаров земли под застройку, включая многоквартирную жилую.

"Эти факты свидетельствуют о том, что проект паркинга на Приречной — это только начало большой застройки", — отмечают журналисты.

В расследовании также указывают на решение Киевсовета от августа 2022 года, которым были утверждены проекты землеустройства по технической инвентаризации земель в этом районе. В рамках этой инвентаризации мэр и депутаты могли бы изменить назначение земли, однако они оставляют на косе десятки гектаров зеленой зоны с назначением под различную застройку.

В частности, как отмечается, один из участков в этом районе был в аренде под застройку в течение 10 лет. В 2014 году зеленая зона была возвращена общине.

"Решением 2022 года можно изменить назначение под рекреацию, однако чиновники решили оставить ее с назначения под застройку. Так и с паркингом. Им никто не мешает через месяц-другой провести через Киевсовет передачу этой земли какому-либо инвестору", — отмечают авторы расследования.

Как говорится в расследовании, речь идет о 33 гектарах зеленой зоны, которая может уйти под застройку.

Что известно о строительстве паркинга на Приречной

На улице Приречной, неподалеку от Оболонской набережной, планируется построить подземно-наземный паркинг. Столичные власти настаивают, что паркинг будет построен в рамках обустройства большой рекреационной зоны, в которую войдет парк "Наталка", набережная и остров Оболонский. Чтобы посетители смогли оставить свои автомобили и при необходимости имели доступ к укрытию.

В то же время активисты выступают против строительства. Они требуют создать здесь парк. Представители общественности предложили столичным властям рассмотреть другие локации для паркинга, которые не приведут к уничтожению зеленой зоны.

Напомним, в апреле этого года постоянная комиссия Киевсовета по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям поддержала проект решения о строительстве паркинга на улице Приречной на Оболони.