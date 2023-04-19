Земельна комісія Київради схвалила будівництво великого паркінгу біля парку "Наталка"

Цвітіння сакур у парку "Наталка", Київ, 17 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Постійна комісія Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин радить Київраді підтримати проєкт рішення про будівництво паркінгу на вулиці Прирічній на Оболоні.

Про це повідомляють активісти громадського об’єднання "Цегла".

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За таке рішення проголосувало 16 депутатів з 21 присутніх.

Водночас Управління правового забезпечення діяльності Київради повернуло проєкт рішення без погодження, тепер земельна комісія має повторно розглянути документ.

Що відомо про проєкт

В КМДА кажуть, що паркінг збудують у рамках облаштування великої рекреаційної зони, у яку увійде парк "Наталка", набережна та острів Оболонський. Він буде об’єктом подвійного призначення і слугуватиме укриттям під час повітряної тривоги.

Проєкт великої рекреаційної зони на Оболоні. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Активісти та громада міста виступають проти будівництва паркінгу та просять облаштувати на цьому місці парк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві влада продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів. Кошти з міського бюджету залучати не будуть.