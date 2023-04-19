Земельна комісія Київради схвалила будівництво великого паркінгу біля парку "Наталка"
Постійна комісія Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин радить Київраді підтримати проєкт рішення про будівництво паркінгу на вулиці Прирічній на Оболоні.
Про це повідомляють активісти громадського об’єднання "Цегла".
За таке рішення проголосувало 16 депутатів з 21 присутніх.
Водночас Управління правового забезпечення діяльності Київради повернуло проєкт рішення без погодження, тепер земельна комісія має повторно розглянути документ.
Що відомо про проєкт
В КМДА кажуть, що паркінг збудують у рамках облаштування великої рекреаційної зони, у яку увійде парк "Наталка", набережна та острів Оболонський. Він буде об’єктом подвійного призначення і слугуватиме укриттям під час повітряної тривоги.
Активісти та громада міста виступають проти будівництва паркінгу та просять облаштувати на цьому місці парк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві влада продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів. Кошти з міського бюджету залучати не будуть.