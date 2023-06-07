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Скандальне будівництво паркінгу на Оболоні: ЗМІ вказали на справжні мотиви влади Києва

7 червня 2023 21:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Скандальне будівництво паркінгу на Оболоні: ЗМІ вказали на справжні мотиви влади Києва
Зелена зона на Оболоні, де планують побудувати паркінг. Фото: Парк на Прирічній/Fаcebook
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Паркінг на вулиці Прирічна на столичній Оболоні може стати початком великої забудови зеленої зони. Журналісти припускають, що під забудову може піти до 33 гектарів зеленої зони у Києві. 

Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту iloveobolon.kiev.ua. 

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Що з'ясували журналісти

Автори розслідування дослідили дані публічної кадастрової карти, на якій вказано справжній юридичний статус землі. За мостом до Оболонської коси та паркінгом, який планують збудувати, справді є ділянка для рекреації площею 8 га. А за нею десятки гектарів землі під забудову, включаючи багатоквартирну житлову. 

"Ці факти свідчать про те, що проєкт паркінгу на Прирічній це лише початок великої забудови", — зазначають журналісти. 

У розслідуванні також вказують на рішення Київради від серпня 2022 року, яким були затверджені проєкти землеустрою щодо технічної інвентаризації земель у цьому районі. У рамках цієї інвентаризації мер та депутати могли б змінити призначення землі, однак вони залишають на косі десятки гектарів зеленої зони з призначенням під різноманітну забудову.  

Зокрема, як зазначається, одна з ділянок у цьому районі була в оренді під забудову протягом 10 років. У 2014 році зелена зона була повернута громаді. 

"Рішенням 2022 року можна змінити призначення під рекреацію, однак чиновники вирішили залишити її з призначення під забудову. Так і з паркінгом. Їм ніхто не заважає за місяць-другий провести через Київраду передачу цієї землі якомусь інвестору", — зазначають автори розслідування. 

Загалом, як зазначається у розслідуванні, ідеться про 33 гектари зеленої зони, яка може піти під забудову. 

Що відомо про будівництво паркінгу на Прирічній

На вулиці Прирічній, що неподалік від Оболонської набережної, планують побудувати підземно-наземний паркінг. Столична влада наполягає, що паркінг збудують у рамках облаштування великої рекреаційної зони, у яку увійде парк "Наталка", набережна та острів Оболонський. Аби відвідувачі змогли залишити свої автівки та за потреби мали доступ до укриття.

Водночас активісти виступають проти будівництва. Вони вимагають створити на цьому місці парк. Представники громадськості запропонували столичній владі розглянути інші локації для паркінгу, які не призведуть до знищення зеленої зони.

Нагадаємо, у квітні цього року постійна комісія Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримала проєкт рішення про будівництво паркінгу на вулиці Прирічній на Оболоні. 

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