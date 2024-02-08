Скандальное заседание Киевсовета — депутаты сорвали выступление бригадного генерала ВСУ

Депутаты на сессии Киевсовета. Фото: скриншот с видео заседания

В столице на заседании Киевского городского совета произошел скандал. Депутаты презирали, перекрикивали и не давали выступить бригадному генералу Вооруженных сил Украины Анатолию Шевченко.

Об этом сообщил телеграм-канал "Хрещатик 36 Киев" в четверг, 8 февраля.

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Депутаты Киевсовета презирали выступление генерала Шевченко

Начальник военного института КНУ имени Тараса Шевченко выступил с высокой трибуны Киевсовета перед депутатами. Генерал представил анализ проделанной работы институтом.

Однако речь военного постоянно прерывали, депутаты перекрикивали его, игнорировали, а в помещение, где проходило заседание, был постоянный шум. Только чиновники в военной форме были сосредоточены на выступлении и слушали Шевченко.

Бригадный генерал сначала сделал одно замечание, но собравшиеся не обратили внимания на это, впоследствии мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал поведение депутатов.

Мэр акцентировал на том, что "пока депутаты гуляют в гражданском, им нет дела до военных".

Также Кличко подчеркнул, что каждый из чиновников Киевсовета рано или поздно окажется в рядах ВСУ и тогда будет себя "вежливо вести".

Напомним, Киевсовет 8 февраля принял решение о переименовании Воздухофлотского проспекта в Киеве на проспект Воздушных сил Украины.

Добавим, в Киеве будут судить экс-депутата Киевсовета за незаконное строительство на коммунальной земле в одном из районов столицы. Чиновнику грозит до 5 лет заключения.