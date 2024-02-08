Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Скандальное заседание Киевсовета — депутаты сорвали выступление бригадного генерала ВСУ arrow

Скандальное заседание Киевсовета — депутаты сорвали выступление бригадного генерала ВСУ

8 февраля 2024 15:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Скандальное заседание Киевсовета — депутаты сорвали выступление бригадного генерала ВСУ
Депутаты на сессии Киевсовета. Фото: скриншот с видео заседания
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В столице на заседании Киевского городского совета произошел скандал. Депутаты презирали, перекрикивали и не давали выступить бригадному генералу Вооруженных сил Украины Анатолию Шевченко.

Об этом сообщил телеграм-канал "Хрещатик 36 Киев" в четверг, 8 февраля.

Читайте также:

Депутаты Киевсовета презирали выступление генерала Шевченко

Начальник военного института КНУ имени Тараса Шевченко выступил с высокой трибуны Киевсовета перед депутатами. Генерал представил анализ проделанной работы институтом.

Однако речь военного постоянно прерывали, депутаты перекрикивали его, игнорировали, а в помещение, где проходило заседание, был постоянный шум. Только чиновники в военной форме были сосредоточены на выступлении и слушали Шевченко.

Бригадный генерал сначала сделал одно замечание, но собравшиеся не обратили внимания на это, впоследствии мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал поведение депутатов.

Мэр акцентировал на том, что "пока депутаты гуляют в гражданском, им нет дела до военных".

Также Кличко подчеркнул, что каждый из чиновников Киевсовета рано или поздно окажется в рядах ВСУ и тогда будет себя "вежливо вести".

Напомним, Киевсовет 8 февраля принял решение о переименовании Воздухофлотского проспекта в Киеве на проспект Воздушных сил Украины.

Добавим, в Киеве будут судить экс-депутата Киевсовета за незаконное строительство на коммунальной земле в одном из районов столицы. Чиновнику грозит до 5 лет заключения.

Виталий Кличко
ВСУ
Украина
местные депутаты
Киевсовет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме