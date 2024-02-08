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Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект — як тепер називатиметься

8 лютого 2024 13:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект — як тепер називатиметься
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві в п'ятницю, 8 лютого, Повітрофлотський проспект перейменували на проспект Повітряних сил України. Таке рішення було ухвалено під час засідання Київради в межах дерусифікації

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!" — написав міський голова.

перейменування Повітрофлотського проспекту
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Які ще зміни має розглянути міська рада

Також він зазначив, що на засіданні мають перейменувати й інші проспекти та київські вулиці на імена загиблих героїв або ж на назви, які пов'язані зі Збройними Силами України. 

"Зокрема, йдеться про перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил України. За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно", — наголошував раніше Кличко.

перейменування Повітрофлотського проспекту
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Нагадаємо, раніше у Києві було змінено назви п'яти бібліотек, що пов'язані з російськими ідеологічними особами. Тому змінили назви бібліотек у Дніпровському та Шевченківському районах. 

Також депутати Київради перейменували залізничні об'єкти в Києві, а саме 10 станцій та залізничних платформ. 

Віталій Кличко
Київ
місцеві депутати
Київрада
люди
Повітряні Сили ЗСУ

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