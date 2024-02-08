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Скандальне засідання Київради — депутати зірвали виступ бригадного генерала ЗСУ

8 лютого 2024 15:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Скандальне засідання Київради — депутати зірвали виступ бригадного генерала ЗСУ
Депутати на сесії Київради. Фото: скриншот з відео засідання
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В столиці на засіданні Київської міської ради стався скандал. Депутати зневажали, перекрикували та не давали виступити бригадному генералу Збройних сил України Анатолію Шевченку.

Про це повідомив телеграм-канал "Хрещатик 36 Київ" у четвер, 8 лютого.

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Депутати Київради зневажали виступ генерала Шевченко

Начальник військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка виступив з високої трибуни Київради перед депутатами. Генерал презентував аналіз виконаної роботи інститутом.

Однак промову військового постійно переривали, депутати перекрикували його, ігнорували, а в приміщення, де проходило засідання був постійний шум. Лише посадовці у військовій формі були зосереджені на виступі та слухали Шевченка.

Бригадний генерал спочатку зробив одне зауваження, але присутні не звернули увагу на це, згодом мер Києва Віталій Кличко розкритикував поведінку депутатів.

Міський голова акцентував на тому, що "поки депутати гуляють у цивільному, їм немає діла до військових".

Також Кличко наголосив, що кожен з посадовців Київради рано чи пізно опиниться в лавах ЗСУ і тоді буде себе "чемно поводити".

Нагадаємо, Київрада 8 лютого ухвалила рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект Повітряних сил України.

Додамо, у Києві судитимуть ексдепутата Київради за незаконне будівництво на комунальній землі в одному з районів столиці. Чиновнику загрожує до 5 років ув'язнення.

Віталій Кличко
ЗСУ
Україна
місцеві депутати
Київрада

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