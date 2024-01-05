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Скандальные остановки для Киева — Киевпасстранс объяснил потребность в тендере

5 января 2024 11:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Скандальные остановки для Киева — Киевпасстранс объяснил потребность в тендере
Стеклянная остановка в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На днях коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило тендер на закупку 30 остановок общественного транспорта в столице, что вызвало незаурядный общественный резонанс. Впрочем, как пояснили в организации, объекты будут производиться при необходимости.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на КП.

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Так, в КГГА объяснили, что "Киевпасстранс" ежегодно заключает страховочный договор на обновление остановочных павильонов. Цель сделки — иметь возможность установить новые остановки при запуске новых маршрутов или повреждении уже имеющихся.

"Изготовление остановок в таком случае происходит по заявке предприятия. То есть на сегодняшний день ни одной остановки не заказано. Важно, что по истечении срока договор аннулируется автоматически", — говорится в сообщении.

Что касается материала стеклянных панелей, то в КП объяснили, что такой материал является базовым для всех новых остановок не только в столице, но и в других городах Украины и даже Европы.

"Прозрачность материала улучшает обзорность пассажиров. Также отметили, что стеклянные панели, применяемые при изготовлении остановок, при повреждении не дают острых обломков и разбиваются на малотравматические фрагменты по принципу автомобильного стекла", — добавили в КГГА.

Напомним, власти Киева в этом году не выделили в бюджете никаких средств на ремонт закрытых станций метрополитена.

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