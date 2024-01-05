Скандальні зупинки для Києва — Київпастранс пояснив потребу в тендері

Скляна зупинка у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Днями комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю 30 зупинок громадського транспорту в столиці, що викликало неабиякий суспільний резонанс. Втім, як пояснили в організації, об'єкти виготовлятимуть за потреби.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на КП.

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Так, у КМДА пояснили, що "Київпастранс" щороку укладає страхувальний договір на оновлення зупинкових павільйонів. Мета угоди — мати можливість встановити нові зупинки у випадку запуску нових маршрутів чи пошкодження наявних.

"Виготовлення зупинок у такому разі відбувається за заявкою підприємства. Тобто, на сьогодні жодної зупинки не замовлено. Важливо, що після завершення терміну договір анулюється автоматично", — йдеться у повідомленні.

Що стосується матеріалу — скляних панелей, то у КП пояснили, що такий матеріал є базовий для усіх нових зупинок не лише у столиці, але й у інших містах України та навіть Європи.

"Прозорість матеріалу покращує оглядовість пасажирів. Також зауважили, що скляні панелі, які застосовуються при виготовленні зупинок, при пошкодженні не дають гострих уламків і розбиваються на малотравматичні фрагменти за принципом автомобільного скла", — додали у КМДА.

Нагадаємо, влада Києва цьогоріч не виділила в бюджеті жодних коштів на ремонт зачинених станцій метрополітену.