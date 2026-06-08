Схема с размещением рекламы — чиновнице КГГА сообщили о подозрении

Вручение подозрения чиновнице КГГА. Фото: Прокуратура Украины

Чиновнице Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Речь идет о быстром согласовании документов на размещение наружной рекламы. Продолжается досудебное расследование.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Киевской городской прокуратуры в понедельник, 8 июня.

Чиновнице КГГА сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды

По версии следствия, предприниматели подавали документы на размещение баннеров, вывесок и другой наружной рекламы в соответствующее управление, после чего они поступали на согласование в Департамент градостроительства и архитектуры КГГА.

В служебные обязанности подозреваемой входило их обработки и подготовка решения о согласовании или отказе, которое далее передавалось на подпись руководству.

Правоохранители установили, что в 2024-2025 годах чиновница якобы получала средства за положительные решения по размещению рекламы. Размер "вознаграждения" зависел от типа рекламного носителя: за вывеску — 2000 грн, за большой баннер — 6000 грн.

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"Благодарности" перечисляли на карточку близкого лица подозреваемой. Всего, по данным следствия, ей было перечислено 64 тыс. грн.

Действия квалифицированы по ч. 1 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом за совершение действий с использованием служебного положения в интересах третьих лиц.

Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение/лишение свободы с дополнительным лишением права занимать должности до трех лет.

Скриншот сообщения прокуратуры/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Киеве экс-чиновника КГГА будут судить из-за закупки роторной парковки, которая не подошла для установки. Из-за этого городской бюджет понес убытки в размере более 3,6 млн грн. Оборудование осталось на хранении и со временем было повреждено.

Новини.LIVE также писали, что чиновнику КГГА сообщили о подозрении из-за вероятных убытков бюджета на 8,7 млн грн. Речь идет о незаконной приватизации коммунального помещения площадью 575 кв. м в Соломенском районе.