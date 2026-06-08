Схема з розміщенням реклами — посадовиці КМДА повідомили про підозру

Вручення підозри посадовиці КМДА. Фото:

Посадовиці Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Цдеться про швидке погодження документів на розміщення зовнішньої реклами. Триває досудове розслідування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури у понеділок, 8 червня.

Посадовиці КМДА повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди

За версією слідства, підприємці подавали документи на розміщення банерів, вивісок та іншої зовнішньої реклами до відповідного управління, після чого вони надходили на погодження до Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

До службових обов’язків підозрюваної входило їх опрацювання та підготовка рішення про погодження або відмову, яке далі передавалося на підпис керівництву.

Правоохоронці встановили, що у 2024–2025 роках посадовиця нібито отримувала кошти за позитивні рішення щодо розміщення реклами. Розмір "винагороди" залежав від типу рекламного носія: за вивіску — 2000 грн, за великий банер — 6000 грн.

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"Подяки" перераховували на картку близької особи підозрюваної. Загалом, за даними слідства, їй було перераховано 64 тис. грн.

Дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою за вчинення дій з використанням службового становища в інтересах третіх осіб.

Санкція статті передбачає штраф або обмеження/позбавлення волі з додатковим позбавленням права обіймати посади до трьох років.

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