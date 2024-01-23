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Сколько российских ракет летело на Киев — ответ заместителя главы КГГА

23 января 2024 09:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Сколько российских ракет летело на Киев — ответ заместителя главы КГГА
Разрушенный дом в результате вражеской атаки. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Захватчики утром 23 января совершили очередной массированный обстрел Киева. Россияне выпустили около 20 ракет по столице, но силы противовоздушной обороны уничтожили все воздушные цели.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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По предварительным данным, как указывает Поворозник на Киев, сегодня россияне направили около 20 ракет. Благодаря успешной работе сил ПВО все воздушные цели уничтожены.

"Около 20 ракет летело на Киев, все они поражены средствами ПВО. Это все обломки, которые падали практически по всей территории города: Святошинский, Соломенский, Печерский, Дарницкий районы, смотря с какой стороны ракеты заходили на территорию города", — отметил Поворозник.

Ракетный обстрел Киева 23 января

Российские войска атаковали Киев ракетами утром, 23 января. В результате обстрела погибла женщина и есть пострадавшие.

Враг обстрелял столицу Украины утром 23 января. Стало известно, что повреждения получили дома военного Маси Найема и народного депутата Виктории Сюмар в Киеве. В их квартирах вылетели окна.

В Дарницком районе обломки вражеской ракеты упали на жилой дом.

В результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы.

война
КГГА
Украина
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Россия
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