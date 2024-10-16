Чернобыльская АЭС — как в зоне отчуждения живут самоселы

Самоселы в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Самоселов, живущих в Чернобыльской зоне отчуждения, регулярно посещают работники заповедника. По состоянию на сегодняшний день их осталось около десяти.

Об этом сообщили в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике в среду, 16 октября.

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Сколько самоселов осталось в Чернобыле

"Во время выездов сотрудники заповедника также не забывают посещать самопоселенцев, проживающих в зоне отчуждения в родных местах. Их осталось совсем немного — до десяти пожилых людей. Однако они требуют внимания, решения бытовых проблем, обычного общения", — говорится в сообщении.

Самоселы в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Кто такие самоселы

Самоселы зоны отчуждения — гражданское население Чернобыльской зоны отчуждения, группа людей, вернувшихся в родные места после Чернобыльской катастрофы. Называть людей начали журналисты еще с 80-х годов ХХ века. По состоянию на 2007 год в зоне отчуждения проживало 314 человек.

Также интересен факт, что самоселы проживают не компактно в одной деревне или городе, а расселены по 11 населенным пунктам зоны отчуждения. Преимущественно это пожилые люди. Средний возраст самоселов составляет 63 года. Основной причиной сокращения количества самоселов в чернобыльской зоне является их преклонный возраст.

Как живут люди в Чернобыле

Ряд историков и очевидцев рассказывают, что в Чернобыле, расположенном в 17 километрах от ЧАЭС, жизнь существует.

Ликвидатор, бывший командир взвода радиационной разведки, эколог, писатель и сотрудник Национального музея "Чернобыль" Сергей Мирный рассказал, что после аварии ветер унес радиоактивные вещества на запад и север, к востоку попало немного. Конечно, из городка Чернобыль выселили его жителей, но после аварии он стал столицей зоны. Там даже в 1986 году были штабы, разные организации и общежития.

Кроме того, в Чернобыле расположен один из двух офисов Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Здесь есть общежития, где проживают работники учреждений и предприятий агентства, магазины, столовые, автостанция.

Также в Чернобыле есть Свято-Ильинская церковь. К полномасштабному вторжению для посетителей были открыты также два местных музея: посвященный катастрофе музей-инсталляция "Звезда полынь" и этнографический музей-экспозиция "Память об отцовском крае", рассказывающая об истории Полесья.

Напомним, недавно мы писали, что на Чернобыльской АЭС разберут старый саркофаг.

Кроме того, житель Черкасской области рассказал свои воспоминания о ликвидации аварии на ЧАЭС.