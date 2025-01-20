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Сколько станций метро в Киеве — интересные факты о подземке

20 января 2025 10:45
Карина Приходько - Редактор
Метро в Киеве — сколько станций есть по состоянию на 2025 год
Люди едут в метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

С начала полномасштабной войны метрополитен в Киеве является не только основной частью транспортной инфраструктуры в столице, но и служит укрытием в случае обстрелов России. Станции подземки работают даже в ночное время суток.

О интересных фактах метро в Киеве пишут Факти.

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В начале открытия метро, в 1960 году, была только одна линия, которая имела пять станций: "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр". Однако по состоянию на сегодня столичный метрополитен насчитывает три линии с 52 станциями. Среди них:

  • Красная ветка — Святошинско-Броварская линия имеет длину 22,7 км и 18 станций;
  • Синяя ветка — Оболонско-Теремковская линия имеет длину 21,0 км и 18 станций;
  • Зеленая ветка — Сырецко-Печерская линия имеет длину 23,8 км и 16 станций.

Так, к красной ветке относятся такие станции:

  • Черниговская;
  • Лесная;
  • Дарница;
  • Левобережная;
  • Гидропарк;
  • Днепр;
  • Арсенальная;
  • Крещатик;
  • Театральная;
  • Университет;
  • Вокзальная;
  • Политехнический Институт;
  • Шулявская;
  • Берестейская;
  • Нивки;
  • Святошин;
  • Житомирская;
  • Академгородок.

До синей линии метро:

  • Героев Днепра;
  • Минская;
  • Оболонь;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченко;
  • Контрактовая площадь;
  • Почтовая площадь;
  • Майдан Независимости;
  • Площадь Украинских Героев;
  • Олимпийская;
  • Палац Украина;
  • Лыбедская;
  • Демеевская;
  • Голосеевская;
  • Васильковская;
  • Выставочный центр;
  • Ипподром;
  • Теремки.

А к зеленой:

  • Красный хутор;
  • Бориспольская;
  • Вырлица;
  • Харьковская;
  • Позняки;
  • Осокорки;
  • Славутич;
  • Выдубичи;
  • Зверинецкая;
  • Печерская;
  • Кловская;
  • Палац спорта;
  • Золотые Ворота;
  • Лук’яновская;
  • Дорогожичи;
  • Сирец.
карта метро Киева
Карта метро в Киеве. Фото: КП Киевский метрополитен

Другие интересные факты о метро в Киеве

Киевское метро — не только транспортная система, но и часть истории и культуры столицы Украины. Известно, что внутри пассажиров обслуживают 122 эскалатора. В среднем за год они проходят 13-15 километров и каждый час перевозят около 11 тысяч пассажиров. А скорость поезда составляет 60-80 км/час.

Кроме того, известно, что станция "Арсенальная" является самой глубокой станцией метро в мире. Ее глубина составляет около 105,5 метров. Это связано с тем, что она построена в месте, где высокие холмы соединяются с Днепровскими склонами.

В то же время каждая станция имеет свой уникальный дизайн, который часто отражает исторические, культурные или архитектурные особенности. Например, станция "Золотые Ворота" считается одной из самых красивых станций метро в мире благодаря мозаичному убранству.

Также согласно информации от экспертов, в советское время метро планировали использовать как бомбоубежище в случае чрезвычайных ситуаций. Поговаривают, что существуют секретные тоннели, которые ведут к правительственным зданиям.

Напомним, недавно мы писали, сколько людей приняло метро в 2024 году во время воздушных тревог. 

А мэр Киева Виталий Кличко рассказывал, какие изменения произошли в метро столицы за год.

Киев метро поезда воздушная тревога общественный транспорт

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