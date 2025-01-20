Метро в Киеве — сколько станций есть по состоянию на 2025 год

Сколько станций метро в Киеве — интересные факты о подземке
С начала полномасштабной войны метрополитен в Киеве является не только основной частью транспортной инфраструктуры в столице, но и служит укрытием в случае обстрелов России. Станции подземки работают даже в ночное время суток.
О интересных фактах метро в Киеве пишут Факти.
Сколько станций метро в Киеве сейчас
В начале открытия метро, в 1960 году, была только одна линия, которая имела пять станций: "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр". Однако по состоянию на сегодня столичный метрополитен насчитывает три линии с 52 станциями. Среди них:
- Красная ветка — Святошинско-Броварская линия имеет длину 22,7 км и 18 станций;
- Синяя ветка — Оболонско-Теремковская линия имеет длину 21,0 км и 18 станций;
- Зеленая ветка — Сырецко-Печерская линия имеет длину 23,8 км и 16 станций.
Так, к красной ветке относятся такие станции:
- Черниговская;
- Лесная;
- Дарница;
- Левобережная;
- Гидропарк;
- Днепр;
- Арсенальная;
- Крещатик;
- Театральная;
- Университет;
- Вокзальная;
- Политехнический Институт;
- Шулявская;
- Берестейская;
- Нивки;
- Святошин;
- Житомирская;
- Академгородок.
До синей линии метро:
- Героев Днепра;
- Минская;
- Оболонь;
- Почайна;
- Тараса Шевченко;
- Контрактовая площадь;
- Почтовая площадь;
- Майдан Независимости;
- Площадь Украинских Героев;
- Олимпийская;
- Палац Украина;
- Лыбедская;
- Демеевская;
- Голосеевская;
- Васильковская;
- Выставочный центр;
- Ипподром;
- Теремки.
А к зеленой:
- Красный хутор;
- Бориспольская;
- Вырлица;
- Харьковская;
- Позняки;
- Осокорки;
- Славутич;
- Выдубичи;
- Зверинецкая;
- Печерская;
- Кловская;
- Палац спорта;
- Золотые Ворота;
- Лук’яновская;
- Дорогожичи;
- Сирец.
Другие интересные факты о метро в Киеве
Киевское метро — не только транспортная система, но и часть истории и культуры столицы Украины. Известно, что внутри пассажиров обслуживают 122 эскалатора. В среднем за год они проходят 13-15 километров и каждый час перевозят около 11 тысяч пассажиров. А скорость поезда составляет 60-80 км/час.
Кроме того, известно, что станция "Арсенальная" является самой глубокой станцией метро в мире. Ее глубина составляет около 105,5 метров. Это связано с тем, что она построена в месте, где высокие холмы соединяются с Днепровскими склонами.
В то же время каждая станция имеет свой уникальный дизайн, который часто отражает исторические, культурные или архитектурные особенности. Например, станция "Золотые Ворота" считается одной из самых красивых станций метро в мире благодаря мозаичному убранству.
Также согласно информации от экспертов, в советское время метро планировали использовать как бомбоубежище в случае чрезвычайных ситуаций. Поговаривают, что существуют секретные тоннели, которые ведут к правительственным зданиям.
Напомним, недавно мы писали, сколько людей приняло метро в 2024 году во время воздушных тревог.
А мэр Киева Виталий Кличко рассказывал, какие изменения произошли в метро столицы за год.
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