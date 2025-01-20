Метро в Киеве — сколько станций есть по состоянию на 2025 год

Люди едут в метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабной войны метрополитен в Киеве является не только основной частью транспортной инфраструктуры в столице, но и служит укрытием в случае обстрелов России. Станции подземки работают даже в ночное время суток.

О интересных фактах метро в Киеве пишут Факти.

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В начале открытия метро, в 1960 году, была только одна линия, которая имела пять станций: "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр". Однако по состоянию на сегодня столичный метрополитен насчитывает три линии с 52 станциями. Среди них:

Красная ветка — Святошинско-Броварская линия имеет длину 22,7 км и 18 станций;

Синяя ветка — Оболонско-Теремковская линия имеет длину 21,0 км и 18 станций;

Зеленая ветка — Сырецко-Печерская линия имеет длину 23,8 км и 16 станций.

Так, к красной ветке относятся такие станции:

Черниговская;

Лесная;

Дарница;

Левобережная;

Гидропарк;

Днепр;

Арсенальная;

Крещатик;

Театральная;

Университет;

Вокзальная;

Политехнический Институт;

Шулявская;

Берестейская;

Нивки;

Святошин;

Житомирская;

Академгородок.

До синей линии метро:

Героев Днепра;

Минская;

Оболонь;

Почайна;

Тараса Шевченко;

Контрактовая площадь;

Почтовая площадь;

Майдан Независимости;

Площадь Украинских Героев;

Олимпийская;

Палац Украина;

Лыбедская;

Демеевская;

Голосеевская;

Васильковская;

Выставочный центр;

Ипподром;

Теремки.

А к зеленой:

Красный хутор;

Бориспольская;

Вырлица;

Харьковская;

Позняки;

Осокорки;

Славутич;

Выдубичи;

Зверинецкая;

Печерская;

Кловская;

Палац спорта;

Золотые Ворота;

Лук’яновская;

Дорогожичи;

Сирец.

Карта метро в Киеве. Фото: КП Киевский метрополитен

Другие интересные факты о метро в Киеве

Киевское метро — не только транспортная система, но и часть истории и культуры столицы Украины. Известно, что внутри пассажиров обслуживают 122 эскалатора. В среднем за год они проходят 13-15 километров и каждый час перевозят около 11 тысяч пассажиров. А скорость поезда составляет 60-80 км/час.

Кроме того, известно, что станция "Арсенальная" является самой глубокой станцией метро в мире. Ее глубина составляет около 105,5 метров. Это связано с тем, что она построена в месте, где высокие холмы соединяются с Днепровскими склонами.

В то же время каждая станция имеет свой уникальный дизайн, который часто отражает исторические, культурные или архитектурные особенности. Например, станция "Золотые Ворота" считается одной из самых красивых станций метро в мире благодаря мозаичному убранству.

Также согласно информации от экспертов, в советское время метро планировали использовать как бомбоубежище в случае чрезвычайных ситуаций. Поговаривают, что существуют секретные тоннели, которые ведут к правительственным зданиям.

Напомним, недавно мы писали, сколько людей приняло метро в 2024 году во время воздушных тревог.

А мэр Киева Виталий Кличко рассказывал, какие изменения произошли в метро столицы за год.