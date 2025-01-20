Метро у Києві — скільки станцій є станом на 2025 рік

Скільки станцій метро у Києві — цікаві факти про підземку
З початку повномасштабної війни метрополітен у Києві є не лише основною частиною транспортної інфраструктури в столиці, а й слугує укриттям у разі обстрілів Росії. Станції підземки працюють навіть в нічний час доби.
Про цікаві факти метро у Києві пишуть Факти.
Скільки станцій метро у Києві зараз
На початку відкриття метро, у 1960 році, була лише одна лінія, яка мала п'ять станцій: "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро". Проте станом на сьогодні столичний метрополітен налічує три лінії з 52 станціями. Серед них:
- Червона гілка — Святошинсько-Броварська лінія має довжину 22,7 км та 18 станцій;
- Синя гілка — Оболонсько-Теремківська лінія має довжину 21,0 км та 18 станцій;
- Зелена гілка — Сирецько-Печерська лінія має довжину 23,8 км та 16 станцій.
Так, до червоної гілки належать такі станції:
- Чернігівська;
- Лісова;
- Дарниця;
- Лівобережна;
- Гідропарк;
- Дніпро;
- Арсенальна;
- Хрещатик;
- Театральна;
- Університет;
- Вокзальна;
- Політехнічний Інститут;
- Шулявська;
- Берестейська;
- Нивки;
- Святошин;
- Житомирська;
- Академмістечко.
До синьої лінії метро:
- Героїв Дніпра;
- Мінська;
- Оболонь;
- Почайна;
- Тараса Шевченка;
- Контрактова площа;
- Поштова площа;
- Майдан Незалежності;
- Площа Українських Героїв;
- Олімпійська;
- Палац Україна;
- Либідська;
- Деміївська;
- Голосіївська;
- Васильківська;
- Виставковий центр;
- Іподром;
- Теремки.
А до зеленої:
- Червоний хутір;
- Бориспільська;
- Вирлиця;
- Харківська;
- Позняки;
- Осокорки;
- Славутич;
- Видубичі;
- Звіринецька;
- Печерська;
- Кловська;
- Палац спорту;
- Золоті Ворота;
- Лук’янівська;
- Дорогожичі;
- Сирець.
Інші цікаві факти про метро в Києві
Київське метро — не лише транспортна система, але й частина історії та культури столиці України. Відомо, що всередині пасажирів обслуговують 122 ескалатори. В середньому за рік вони проходять 13-15 кілометрів та щогодини перевозять близько 11 тисяч пасажирів. А швидкість поїзда становить 60-80 км/год.
Крім того, відомо, що станція "Арсенальна" є найглибшою станцією метро у світі. Її глибина становить близько 105,5 метрів. Це пов’язано з тим, що вона побудована в місці, де високі пагорби з’єднуються з Дніпровськими схилами.
Водночас кожна станція має свій унікальний дизайн, який часто відображає історичні, культурні або архітектурні особливості. Наприклад, станція "Золоті Ворота" вважається однією з найкрасивіших станцій метро у світі завдяки мозаїчному оздобленню.
Також згідно з інформацією від експертів, за радянських часів метро планували використовувати як бомбосховище у разі надзвичайних ситуацій. Подейкують, що існують секретні тунелі, які ведуть до урядових будівель.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, скільки людей прийняло метро у 2024 році під час повітряних тривог.
А мер Києва Віталій Кличко розповідав, які зміни відбулися в метро столиці за рік. За його словами, за цей період відбулися масштабні ремонтні роботи та модернізація вагонів.
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