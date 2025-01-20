Метро у Києві — скільки станцій є станом на 2025 рік

Люди їдуть в метро у Києві. Фото: Новини.LIVE

З початку повномасштабної війни метрополітен у Києві є не лише основною частиною транспортної інфраструктури в столиці, а й слугує укриттям у разі обстрілів Росії. Станції підземки працюють навіть в нічний час доби.

Про цікаві факти метро у Києві пишуть Факти.

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Скільки станцій метро у Києві зараз

На початку відкриття метро, у 1960 році, була лише одна лінія, яка мала п'ять станцій: "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро". Проте станом на сьогодні столичний метрополітен налічує три лінії з 52 станціями. Серед них:

Червона гілка — Святошинсько-Броварська лінія має довжину 22,7 км та 18 станцій;

Синя гілка — Оболонсько-Теремківська лінія має довжину 21,0 км та 18 станцій;

Зелена гілка — Сирецько-Печерська лінія має довжину 23,8 км та 16 станцій.

Так, до червоної гілки належать такі станції:

Чернігівська;

Лісова;

Дарниця;

Лівобережна;

Гідропарк;

Дніпро;

Арсенальна;

Хрещатик;

Театральна;

Університет;

Вокзальна;

Політехнічний Інститут;

Шулявська;

Берестейська;

Нивки;

Святошин;

Житомирська;

Академмістечко.

До синьої лінії метро:

Героїв Дніпра;

Мінська;

Оболонь;

Почайна;

Тараса Шевченка;

Контрактова площа;

Поштова площа;

Майдан Незалежності;

Площа Українських Героїв;

Олімпійська;

Палац Україна;

Либідська;

Деміївська;

Голосіївська;

Васильківська;

Виставковий центр;

Іподром;

Теремки.

А до зеленої:

Червоний хутір;

Бориспільська;

Вирлиця;

Харківська;

Позняки;

Осокорки;

Славутич;

Видубичі;

Звіринецька;

Печерська;

Кловська;

Палац спорту;

Золоті Ворота;

Лук’янівська;

Дорогожичі;

Сирець.

Карта метро у Києві. Фото: КП Київський метрополітен

Інші цікаві факти про метро в Києві

Київське метро — не лише транспортна система, але й частина історії та культури столиці України. Відомо, що всередині пасажирів обслуговують 122 ескалатори. В середньому за рік вони проходять 13-15 кілометрів та щогодини перевозять близько 11 тисяч пасажирів. А швидкість поїзда становить 60-80 км/год.

Крім того, відомо, що станція "Арсенальна" є найглибшою станцією метро у світі. Її глибина становить близько 105,5 метрів. Це пов’язано з тим, що вона побудована в місці, де високі пагорби з’єднуються з Дніпровськими схилами.

Водночас кожна станція має свій унікальний дизайн, який часто відображає історичні, культурні або архітектурні особливості. Наприклад, станція "Золоті Ворота" вважається однією з найкрасивіших станцій метро у світі завдяки мозаїчному оздобленню.

Також згідно з інформацією від експертів, за радянських часів метро планували використовувати як бомбосховище у разі надзвичайних ситуацій. Подейкують, що існують секретні тунелі, які ведуть до урядових будівель.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, скільки людей прийняло метро у 2024 році під час повітряних тривог.

А мер Києва Віталій Кличко розповідав, які зміни відбулися в метро столиці за рік. За його словами, за цей період відбулися масштабні ремонтні роботи та модернізація вагонів.