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Скільки станцій метро у Києві — цікаві факти про підземку

20 січня 2025 10:45
Карина Приходько - Редактор
Метро у Києві — скільки станцій є станом на 2025 рік
Люди їдуть в метро у Києві. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

З початку повномасштабної війни метрополітен у Києві є не лише основною частиною транспортної інфраструктури в столиці, а й слугує укриттям у разі обстрілів Росії. Станції підземки працюють навіть в нічний час доби.

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На початку відкриття метро, у 1960 році, була лише одна лінія, яка мала п'ять станцій: "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро". Проте станом на сьогодні столичний метрополітен налічує три лінії з 52 станціями. Серед них:

  • Червона гілка — Святошинсько-Броварська лінія має довжину 22,7 км та 18 станцій;
  • Синя гілка — Оболонсько-Теремківська лінія має довжину 21,0 км та 18 станцій;
  • Зелена гілка — Сирецько-Печерська лінія має довжину 23,8 км та 16 станцій.

Так, до червоної гілки належать такі станції:

  • Чернігівська;
  • Лісова;
  • Дарниця;
  • Лівобережна;
  • Гідропарк;
  • Дніпро;
  • Арсенальна;
  • Хрещатик;
  • Театральна;
  • Університет;
  • Вокзальна;
  • Політехнічний Інститут;
  • Шулявська;
  • Берестейська;
  • Нивки;
  • Святошин;
  • Житомирська;
  • Академмістечко.

До синьої лінії метро:

  • Героїв Дніпра;
  • Мінська;
  • Оболонь;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченка;
  • Контрактова площа;
  • Поштова площа;
  • Майдан Незалежності;
  • Площа Українських Героїв;
  • Олімпійська;
  • Палац Україна;
  • Либідська;
  • Деміївська;
  • Голосіївська;
  • Васильківська;
  • Виставковий центр;
  • Іподром;
  • Теремки.

А до зеленої:

  • Червоний хутір;
  • Бориспільська;
  • Вирлиця;
  • Харківська;
  • Позняки;
  • Осокорки;
  • Славутич;
  • Видубичі;
  • Звіринецька;
  • Печерська;
  • Кловська;
  • Палац спорту;
  • Золоті Ворота;
  • Лук’янівська;
  • Дорогожичі;
  • Сирець.
карта метро Києва
Карта метро у Києві. Фото: КП Київський метрополітен

Інші цікаві факти про метро в Києві

Київське метро — не лише транспортна система, але й частина історії та культури столиці України. Відомо, що всередині пасажирів обслуговують 122 ескалатори. В середньому за рік вони проходять 13-15 кілометрів та щогодини перевозять близько 11 тисяч пасажирів. А швидкість поїзда становить 60-80 км/год. 

Крім того, відомо, що станція "Арсенальна" є найглибшою станцією метро у світі. Її глибина становить близько 105,5 метрів. Це пов’язано з тим, що вона побудована в місці, де високі пагорби з’єднуються з Дніпровськими схилами.

Водночас кожна станція має свій унікальний дизайн, який часто відображає історичні, культурні або архітектурні особливості. Наприклад, станція "Золоті Ворота" вважається однією з найкрасивіших станцій метро у світі завдяки мозаїчному оздобленню.

Також згідно з інформацією від експертів, за радянських часів метро планували використовувати як бомбосховище у разі надзвичайних ситуацій. Подейкують, що існують секретні тунелі, які ведуть до урядових будівель.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, скільки людей прийняло метро у 2024 році під час повітряних тривог. 

А мер Києва Віталій Кличко розповідав, які зміни відбулися в метро столиці за рік. За його словами, за цей період відбулися масштабні ремонтні роботи та модернізація вагонів. 

Київ метро поїзди повітряна тривога громадський транспорт

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11:02 Понад 10 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

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