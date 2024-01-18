Сколько техники и работников привлечено к уборке снега в Киеве — данные от КГГА

Коммунальщики убирают снег на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве задействовано 283 единицы техники для уборки снега и противогололедной обработки. Отмечается, что именно спецтехника "Киевавтодора" чистит от снега городские дороги, мосты, спуски и подъемы в столице.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Количество техники и работников

"Коммунальная корпорация задействовала 462 работника в составе 60 бригад по ручной уборке для обработки и очистки тротуаров, лестниц, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта", — отметили в сообщении.

В свою очередь 55 единиц техники и 635 работников "зеленстроев" убирают парки и скверы. Кроме того, к этому привлечены и сотрудники управляющих компаний.

Погода в Киеве 18 января

В то же время синоптики прогнозируют, что 18 января в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, днем ожидается дождь, температура воздуха — +3...+5 °С.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", — призвали в сообщении.

Напомним, в Киеве 14 января коммунальные службы осуществляли ликвидацию последствий снегопада. К работе было привлечено 218 единиц техники "Киевавтодора".