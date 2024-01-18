Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Сколько техники и работников привлечено к уборке снега в Киеве — данные от КГГА arrow

Сколько техники и работников привлечено к уборке снега в Киеве — данные от КГГА

18 января 2024 08:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько техники и работников привлечено к уборке снега в Киеве — данные от КГГА
Коммунальщики убирают снег на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве задействовано 283 единицы техники для уборки снега и противогололедной обработки. Отмечается, что именно спецтехника "Киевавтодора" чистит от снега городские дороги, мосты, спуски и подъемы в столице.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте также:

Количество техники и работников

"Коммунальная корпорация задействовала 462 работника в составе 60 бригад по ручной уборке для обработки и очистки тротуаров, лестниц, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта", — отметили в сообщении.

В свою очередь 55 единиц техники и 635 работников "зеленстроев" убирают парки и скверы. Кроме того, к этому привлечены и сотрудники управляющих компаний.

Погода в Киеве 18 января

В то же время синоптики прогнозируют, что 18 января в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, днем ожидается дождь, температура воздуха — +3...+5 °С.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", — призвали в сообщении.

Напомним, в Киеве 14 января коммунальные службы осуществляли ликвидацию последствий снегопада. К работе было привлечено 218 единиц техники "Киевавтодора".

коммунальные услуги
погода
Киев
КГГА
снег
люди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме