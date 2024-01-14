У Києві комунальні служби ліквідовують наслідки снігопаду

Комунальники прибирають сніг. Фото: Новини.LIVE

У Києві комунальні служби здійснюють ліквідацію наслідків снігопаду. До роботи залучені 218 одиниць техніки "Київавтодору".

Про це повідомляє КМДА.

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Так, до прибирання снігу в столиці задіяно 307 працівників у складі 57 бригад із ручного прибирання — дорожники очищають від снігу зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки та пішохідні переходи.

Водночас у парках і скверах працюють "зеленбудівці". Там до ліквідації наслідків негоди залучено 23 одиниці техніки та 291 працівник.

А на прибудинкових територіях сніг прибирають працівники керуючих компаній.

У КМДА закликали столичних водіїв бути максимально обачними на дорогах та дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів — бути обережними й не забувати носити флікери в темний час доби.

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, що напередодні Київ також засипало снігом. У місті 279 одиниць снігоприбиральної техніки працювали на вулицях засипаного снігом міста. Водіїв просили не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, щоби не заважати роботі комунальників.

Крім того, погода в Україні 14 січня буде зі значними опадами. Синоптики також попереджають українців про небезпеку й наголошують на ймовірній ожеледиці та хуртовинах.